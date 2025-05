Escalações de Internacional x Bahia: Roger Machado volta aos três atacantes

Com o retorno de Vitinho e Rafael Borré, o técnico Roger Machado volta a escalar o Internacional com três atacantes. A escolha pelo 4-3-3 segue lógica explicada pelo próprio treinador em coletiva recente. A partida pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores acontece às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio. O confronto tem transmissão da Paramount+.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado depende apenas de um empate para ficar em segundo no Grupo F. O Esquadrão de Aço precisa vencer. Atlético Nacional-COL, já classificado, e Nacional-URU, eliminado, se enfrentam em Medellín (Colômbia), no mesmo horário.

Borré começa e Vitinho sai no banco

Após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, Roger Machado foi claro quanto ao uso dos três volantes, sistema que vinha usando desde os 4 a 2 para o Corinthians.

continua após a publicidade

– Essa é uma opção para esse momento. Em função e todo o contexto que a gente está passando – disse.

E o contexto era a ausência de quatro atacantes que se revezavam no time titular. Carbonero, Entre Valencia, Rafael Borré e Vitinho estavam no DM. O camisa 28 já voltou no 1 a 1 contra o Sport. Borré retorna contra o Bahia.

Como Ricardo Mathias se lesionou, o colombiano começa o jogo. Como sempre diz que os jogadores se escalam em campo, Gustavo Prado segue no time. Com o ataque sendo completado por Wesley e Borré. Assim, o Alvirrubro começa com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado, Rafael Borré e Wesley.

continua após a publicidade

No lado Bahia, Rogério Ceni tem o retorno do atacante Ademir, que voltou a treinar com o grupo e está à disposição para a partida após se recuperar de lesão muscular. Por outro lado, Kanu, Rezende e Erick seguem em tratamento.

O Esquadrão vai com Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.