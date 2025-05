IA crava resultado do jogo do Flamengo e Internacional x Bahia

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira (28), em partida válida pela sexta e última rodada do grupo C da Libertadores. No mesmo dia, Internacional e Bahia fazem jogo eliminatório pelo grupo F da Libertadores, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Veja a simulação desses jogos feita pela Grok, inteligência artificial do "X".

Simulação: Flamengo 2 x 1 Deportivo Táchira

Contexto: O Flamengo, jogando em casa no Maracanã, é o favorito, com um elenco forte e a necessidade de uma vitória para garantir a classificação. O Deportivo Táchira, já eliminado, deve adotar uma postura defensiva, buscando surpreender em contra-ataques.

Primeiro tempo: O Flamengo domina a posse de bola (cerca de 65%) e pressiona desde o início. Aos 25 minutos, após uma jogada trabalhada pela esquerda com Arrascaeta e Vinicius Jr., Pedro abre o placar de cabeça. Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira.

Segundo tempo: O Táchira tenta reagir, mas a defesa flamenguista, liderada por Léo Pereira, neutraliza as investidas. Aos 70 minutos, Gerson aproveita um rebote na entrada da área e marca o segundo gol. O Táchira desconta aos 85 minutos com um gol de falta, mas não há tempo para mais.

Resultado final: Flamengo 2 x 1 Deportivo Táchira.

Resumo: O Flamengo vence com autoridade, garantindo a classificação às oitavas de final. Pedro e Gerson são os destaques, com Arrascaeta ditando o ritmo no meio-campo.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de Globo, Globoplay, ESPN e Disney+.

Simulação do resultado: Internacional 2 x 1 Bahia

Contexto: O Internacional, jogando em casa, tem um forte retrospecto no Beira-Rio, com apenas 4 derrotas em 55 jogos na Libertadores neste século (79,4% de aproveitamento). O Bahia, porém, vem motivado após uma vitória fora de casa contra o Nacional-URU e busca quebrar um jejum de 11 anos sem vencer o Inter no Beira-Rio.

Primeiro tempo: O jogo começa equilibrado, com o Internacional controlando a posse (55%) e pressionando com jogadas pelas laterais. Aos 30 minutos, Alan Patrick cobra uma falta precisa, e Vitão cabeceia para abrir o placar. Internacional 1 x 0 Bahia.

Segundo tempo: O Bahia adianta a marcação e cria chances com Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Aos 65 minutos, Jean Lucas arrisca de fora da área e empata com um chute colocado. O Inter responde com pressão, e, aos 80 minutos, Wesley aproveita um cruzamento de Aguirre para marcar o gol da vitória. O Bahia pressiona nos minutos finais, mas o goleiro Anthoni faz defesas importantes.

Resultado final: Internacional 2 x 1 Bahia.

Resumo: O Internacional vence, garantindo a classificação às oitavas de final da Libertadores. O Bahia, com a derrota, fica na terceira posição do grupo e vai para os playoffs da Sul-Americana. Alan Patrick e Wesley são os destaques do Inter, enquanto Jean Lucas brilha pelo Bahia.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) e apenas um time avança às oitavas de final da competição. Enquanto o Colorado tem a vantagem de empatar em casa, o Tricolor precisa vencer para se classificar. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Paramount +.

