Jogo eliminatório na fase de grupos. É essa a melhor forma de definir a partida entre Internacional e Bahia, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 6ª rodada da Libertadores. Depois de começarem a competição como fortes candidatos à classificação, as duas equipes brasileiras tiveram momentos de oscilação e chegam à última rodada com a certeza de que apenas uma segue em busca da glória eterna.

O Atlético Nacional (COL) se classificou com antecedência às oitavas de final ao vencer o Bahia na rodada passada, em Medellín, por 1 a 0. O time colombiano chegou aos nove pontos e briga pela primeira posição do grupo também nesta quarta-feira, quando visita o Nacional (URU), que já está eliminado.

Sobra, então, uma vaga no grupo F, que vai ser preenchida por Internacional ou Bahia. Com oito pontos, o Colorado é o vice-líder da chave e chega com uma leve vantagem no confonto por jogar em casa e depender apenas de um empate para assegurar a classificação. Já o Tricolor é o terceiro colocado, com sete pontos, e precisa vencer para ficar entre os dois melhores times.

Jogadores de Inter e Bahia para ficar de olho

O Internacional poupou alguns atletas da viagem para Recife no último fim de semana, a exemplo de Vitão, Wesley, Bruno Henrique e Alan Patrick, já de olho no confronto decisivo contra o Bahia. O camisa 10 do Colorado, inclusive, é peça fundamental para o esquema de Roger Machado e divide a artilharia da Libertadores com Barcos (Alianza Lima) e Ramiro Vaca (Bolívar), todos com cinco gols. Não só isso, ele pode igualar Leandro Damião (2012) e Giuliano (2010) como atletas que mais marcaram gols pelo Colorado em uma única edição de Libertadores, com seis bolas nas redes.

Além dele, cabe ficar de olho nos movimentos do atacante Borré, que volta ao time após lesão muscular e pode ser utilizado por Roger Machado. Jogador de seleção colombiana e com experiência internacional, Borré entrou em campo pela última vez na vitória por 3 a 1 contra o Juventude pelo Brasileirão, no dia 26 de abril, e deixou sua marca. Outra opção para a posição é manter o jovem Gustavo Prado, de 19 anos, que foi titular nas últimas duas partidas e marcou o gol de empate contra o Sport.

Alan Patrick, do Internacional, em ação contra o Bahia na Arena Fonte Nova pela primeira rodada da Libertadores (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Bahia, por sua vez, não quis saber de poupar no último domingo contra o Grêmio e usou as suas principais peças na derrota por 1 a 0. Um dos destaques na temporada é Erick Pulga, de 24 anos, artilheiro do time em 2025 com oito gols. Titular absoluto no ataque de Rogério Ceni, o camisa 16 esbanja ousadia e habilidade com a bola nos pés pela ponta esquerda. Foi dele, inclusive, o único gol da equipe na vitória contra o Nacional (URU), em Montevidéu, pela segunda rodada da competição continental.

Ceni ainda tem à disposição grandes jogadores que podem fazer a diferença, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Ramos Mingo, mas um dos principais nomes do Bahia nesta Libertadores, desde a fase prévia, é o volante Jean Lucas. Artilheiro do time na competição, com três gols (um deles contra o Inter na primeira rodada), Jean chega com gás para o confronto decisivo, após ter cumprido suspensão contra o Grêmio no último domingo, e é uma das esperanças do torcedor tricolor.

Jean Lucas comemora gol contra o Inter pela Libertadores (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Times prováveis e desfalques

Roger Machado sofre com uma série de desfalques, como Ricardo Mathias, Victor Gabriel, Carbonero e Valencia. A esperança é a volta Borré, que se recuperou de lesão muscular e pode entrar no decorrer da partida.

- Otimista. Ele (Borré) já estava no retreinamento. Deve estar vindo com bola e penso que poderemos utilizá-lo na quarta. Não sei desde o início ou no decorre - disse o treinador após partida contra o Sport.

Assim, o Colorado deve ir a campo com: Anthony; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré (Lucca ou Thiago Maia) e Gustavo Prado.

Roger Machado em jogo contra o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Já Rogério Ceni também tem desfalques por lesão no elenco, como o zagueiro Kanu e os volantes Erick e Rezende. No entanto, o treinador deve ter Ademir novamente à disposição, peça frequentemente utilizada antes de sofrer com problemas físicos. O camisa 7 se recuperou de lesão muscular e treina normalmente com o grupo desde a última segunda-feira.

- Quarta-feira é um jogo mais difícil pelo momento das equipes, pelo estádio que vai estar mais cheio. Vamos precisar ter mais poder de assertividade e decisão quando as oportunidades surgirem. Acho que apareceram muitas hoje, precisamos escolher melhor a maneira de finalizar. Não vão ser tantas oportunidades como hoje. Precisamos de mais competência, mais ambição, mas é possível passar - declarou Ceni após jogo contra o Grêmio.

Diante disso, o Tricolor deve entrar em campo contra o Internacional pela Libertadores com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Rogério Ceni comanda o Bahia em noite de Libertadores na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)<br>

Vamos aos números e análises?

Com base em dados levantados pelo Lance! durante toda a Libertadores, o Internacional chega à última rodada da fase de grupos com um ataque produtivo, mas com claros problemas defensivos. Em cinco jogos, a equipe marcou 10 gols e sofreu sete, a maior média de gols sofridos entre os brasileiros (1.4 gol por jogo).

O Inter tem bons momentos de criação e consegue achar espaços na defesa adversária, mas mostrou também fragilidades ao proteger a sua meta nesta Libertadores e dificuldades para administrar o placar.

- Precisamos aprender a sofrer os primeiros minutos de pressão e manter o zero no placar. Depois tivemos o controle da bola, circulamos, entramos na área - completou Roger em entrevista coletiva no último domingo.

Vitão e Fernando em ação pelo Inter na Libertadores (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Já o Bahia, time brasileiro que percorreu o caminho mais longo nesta Libertadores (são nove jogos desde a fase prévia), tem, diferente do Inter, a defesa como ponto forte. São seis gols sofridos neste recorte de partidas, com cinco clean sheets, ou seja, cinco confrontos sem sofrer um gol sequer. O time leva, em média, 134 minutos para ver sua rede sendo balançada na competição.

Mas o que chama a atenção no Bahia é a oscilação ofensiva. Ao todo, o Tricolor tem nove gols marcados, sete em casa e apenas dois fora (The Strongest e Nacional). Sem eficiência como visitante, o time demora, em média, 180 minutos para marcar longe de Salvador, o dobro se comparado aos jogos na Arena Fonte Nova. Por fim, o Bahia aparece mais ofensivamente no segundo tempo dos jogos e, juntamente com o Peñarol (URU), é o único time que marcou 100% dos gols na etapa final nesta fase de grupos (são quatro bolas na rede).

Erick Pulga lamenta chance perdida pelo Bahia contra o Internacional na Libertadores (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Histórico e tabus

Bahia e Internacional têm uma rivalidade particular, tanto em Libertadores quanto em Campeonato Brasileiro. Foi no Beira-Rio, inclusive, que o Tricolor baiano conquistou uma das suas maiores glórias: o bicampeonato nacional. Após vencer na Fonte Nova por 2 a 1, o time baiano, comandado por Evaristo de Macedo, segurou o empate por 0 a 0 em Porto Alegre e foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1988.

De lá para cá, no entanto, o histórico pesa mais a favor do Colorado, principalmente quando se trata de jogos no Beira-Rio. As duas equipes voltaram a se encontrar logo depois daquele título, pela Libertadores de 1989, e o Bahia largou na frente com uma vitória por 2 a 1 na casa colorada, pela primeira rodada da fase de grupos.

No jogo da volta o Tricolor voltou a vencer, mas desta vez foi por 1 a 0, na Fonte Nova, resultado que encaminhou a classificação do time para as oitavas de final. O Bahia passou pelo Universitario (PER), enquanto o Colorado atropelou o Peñarol (URU) nesta fase da competição. Nas quartas de final, lá estavam Bahia e Internacional novamente para mais uma decisão. Desta vez o time gaúcho levou a melhor ao vencer no Beira-Rio por 1 a 0 e segurar o empate sem gols em Salvador para avançar às semifinais (acabou eliminado pelo Olimpia).

Bahia x Internacional - Libertadores 1989 (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Ou seja, depois de perder os dois primeiros jogos para o Tricolor na fase de grupos da Libertadores de 1989, o Inter agora preserva uma invencibilidade de três partidas contra o time baiano na competição continental, já contando o empate da fase de grupos neste ano.

O Inter, inclusive, mostrou ter total domínio nos jogos da fase de grupos da Libertadores no Beira-Rio neste século XXI. O Colorado só perdeu um dos 32 confrontos disputados nesta etapa da competição, e foi justamente contra o Grêmio, por 1 a 0, em setembro de 2020. Além dessa derrota, são 25 vitórias e seis empates.

Por fim, o Bahia tenta encerrar um jejum incômodo em jogos contra o Internacional no Beira-Rio. O Tricolor não vence no estádio há mais de 11 anos, a última vez foi pela Sul-Americana de 2014, quando bateu o time gaúcho por 2 a 0, pelo jogo de ida da segunda fase, e se classificou ao empatar por 1 a 1 em Salvador. De lá para cá, são sete encontros às margens do Rio Guaíba, com seis vitórias do Inter e um empate.

Últimas campanhas de Internacional e Bahia

A última participação do Bahia em uma edição de Libertadores foi justamente em 1989, quando caiu para o Inter nas quartas de final. Por isso, o jogo desta quarta-feira tem todo um simbolismo para o torcedor tricolor, que quer voltar a ver o time nas prateleiras mais altas do futebol sul-americano.

Campanha do Bahia na Libertadores 2025:

The Strongest 1 x 1 Bahia - 2ª fase prévia;

Bahia 3 x 0 The Strongest - 2ª fase prévia;

Boston River 0 x 0 Bahia - 3ª fase prévia;

Bahia 1 x 0 Boston River - 3ª fase prévia;

Bahia 1 x 1 Inter - 1ª rodada;

Nacional 0 x 1 Bahia - 2ª rodada;

Bahia 1 x 0 Atlético Nacional - 3ª rodada;

Bahia 1 x 3 Nacional - 4ª rodada;

Atlético Nacional 1 x 0 Bahia - 5ª rodada.

Já o Inter participa do torneio com mais frequência, mas guarda uma lembrança amarga, já que o último jogo decisivo no Beira-Rio pela Libertadores, na semifinal de 2023, foi traumático para a torcida. Após o empate em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, o Colorado dependia somente de si para voltar a disputar uma final no torneio.

O Alvirrubro chegou a abrir o placar em casa, só que abusou de perder gols e, a dez minutos do final, viu o Flu marcar duas vezes em seis minutos. O sonho do tri foi adiado. E, nesta quarta, a partida com o Bahia faz parte dele.

John Kennedy foi decisivo contra o Inter no Beira-Rio pela semifinal da Libertadores 2023 (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Campanha do Inter na Libertadores 2025:

Bahia 1 x 1 Inter - 1ª rodada;

Inter 3 x 0 Atlético Nacional - 2ª rodada;

Inter 3 x 3 Nacional - 3ª rodada;

Atlético Nacional 3 x 1 Inter - 4ª rodada;

Inter 2 x 0 Nacional - 5ª rodada.

Pelo sonho do tri colorado e pelo desejo de voltar a ser uma força no continente por parte dos tricolores, o confronto desta noite entre Internacional e Bahia ganhou contornos de jogo do ano em uma temporada que tem a Libertadores como ingrediente principal para as duas equipes.

