Escalação Nacional x Internacional: Roger Machado repete meio

Precisando pelo menos empatar na noite desta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, o técnico Roger Machado vai repetir o meio-campo que atuou contra Corinthians e Atlético Nacional-COL. Assim, para enfrentar o Nacional-URU na partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o Internacional terá setor com Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick. O jogo tem transmissão do Disney+.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com ausência de atacantes devido às lesões de Johan Carbonero, Rafael Borré e Enner Valencia – além de Wesley e Ricardo Mathias, que estão escalados, viajaram apenas Gustavo Prado e Lucca –, o treinador resolveu manter o meio reforçado.

Retorno de Vitão e Bernabei

Além das voltas de Fernando e Alan Patrick, que foram poupados no final de semana, e Bruno Henrique, que estava suspenso, o Colorado terá também os retornos de Vitão, na zaga, e Bernabei, na lateral-esquerda, que também não atuaram na goleada de 4 a 0 para o Botafogo. Assim, a defesa alvirrubra que mais atuou no ano está de volta.

continua após a publicidade

Dessa forma, Roger Machado manda o Internacional a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.

Nacional vem mudado

Na quarta (14), o Atlético Nacional venceu o Bahia por 1 a 0, em Medellín, assumindo a liderança do Grupo F, com nove pontos. Com o Esquadrão de Aço com sete Colorado com cinco e Bolso com quatro, a chave ainda está em aberto.

continua após a publicidade

+ Simule aqui os resultados da Libertadores

Por isso, o técnico Pablo Peirano faz mudanças na equipe no Nacional. Precisando vencer para se manter na briga pela vaga nas oitavas de final, deixou de lado os três zagueiros. Além disso, fez mudanças no meio-campo. Assim, vai para o jogo com Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán e Gabriel Báez; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Mauricio Pereyra e Diego Romero; Nico López.