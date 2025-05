Internacional deve repetir meio-campo com três volantes

O último trabalho do Internacional antes pegar o Nacional-URU, realizado na manhã desta quarta-feira (14), teve repetição do meio-campo com três volantes. Assim, é provável que o técnico Roger Machado volte a escalar Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia na partida das 19h desta quinta (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A delegação viajou para o Uruguai no começo da tarde.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A atividade, no CT Parque Gigante, teve os portões fechados, mas o Lance! apurou que o trio de volantes atuou entre os titulares no trabalho com bola. O ataque ficará com Wesley pela esquerda e Lucca como centroavante.

Poupados voltam ao time

Além disso, os quatro jogadores poupados no final de semana, na goleada de 4 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão, devem voltar à equipe. Pelo menos foram dispostos ao lado da equipe titular durante o treinamento. Ou seja, Vitão e Bernabei retornam à defesa, Fernando e o camisa 10 ao meio-campo. Bruno Henrique também não jogou no domingo (11), por estar suspenso.

continua após a publicidade

Ainda é mistério a presença de Rafael Borré e Carbonero na delegação que viajou a Montevidéu. Na terça (13), os dois colombianos treinaram normalmente com o restante do grupo. Na quarta, porém, não apareceram no gramado. Se viajaram, devem ficar no banco.

Dessa forma, o treinador colorado deve escalar o time com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Lucca.

continua após a publicidade

Quais as chances

O Internacional está em terceiro no Grupo F, com cinco pontos, atrás de Bahia, sete, e Atlético Nacional-COL, seis. O Nacional-URU tem quatro. Se ganhar as duas partidas que restam, contra o Bolso e o Bahia, no dia 28, o Alvirrubro está classificado às oitavas de final. Se empatar uma e vencer a outra, dependerá de resultados paralelos.