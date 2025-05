Internacional vai encarar casa cheia e clima de festa e comoção

O Internacional vai encarar a partida do ano em meio às comemorações pelos 126 anos do rival e à realização do funeral do ex-presidente José Pepe Mujica. E é em clima de festa que o Nacional-URU receberá o Colorado nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Gran Parque Central, em Montevidéu. O Bolso terá casa cheia para a partida válida pela quinta rodada da fase de grupo da Libertadores. A celebração do clube uruguaio acabou adiada devido a morte do político – o clube foi fundado em 14 de maio de 1889.

De olho numa chance de classificação às oitavas de final e na comemoração pelo jubileu do Bolso, os tricolores esgotaram os ingressos disponibilizados. Localizado em uma região residencial da capital uruguaio, o estádio tem capacidade para 37 mil torcedores.

Só a vitória interessa

A equipe montivedeana precisa de um resultado positivo para se manter na briga por vaga na próxima fase do torneio continental. Lanterna no grupo com quatro pontos, o Nacional tem que vencer nesta quinta para permanecer com chances. Uma derrota para o Alvirrubro, praticamente tira o Bolso da disputa.

Com um empate, o Inter pode voltar do Uruguai com sua situação encaminhada. Com a derrota do Bahia por 1 a 0 para o Atlético Nacional-COL, o time colombiano assumiu a ponta, do Grupo F, com nove pontos, e o Esquadrão de Aço estacionou nos sete. O Colorado soma cinco pontos e o Nacional tem quatro.

A vantagem do time do técnico Roger Machado é que depende apenas de si para conquistar a classificação, especialmente por enfrentar o Bahia na última rodada, dia 28, no Beira-Rio. Entretanto, para isso, teria de vencer as duas partidas restantes. Internamente, o Colorado trata os dois confrontos como decisivos para o restante da temporada.

