Escalação do Internacional: Roger Machado promove mudanças

Como antecipado na entrevista coletiva após a goleada de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (10), de que iria “trocar dois ou três jogadores”, Roger Machado promove mudanças para a escalação do Internacional na partida contra o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília) deste domingo (13), na Arena Castelão.

Sem Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, que sequer fizeram parte da delegação que viajou para o Ceará, o Colorado terá todo o setor de meio trocado. O comandante colorado também resolveu poupar o lateral-esquerdo Bernabei e o atacante Enner Valencia.

– Com as características dos jogadores que temos, quem entra, entra sem dificuldades – comentou Roger Machado no meio a semana.

Dessa forma, Ronaldo, volante contratado junto ao Juventude, entra no lugar de Fernando; Thiago Maia volta à titularidade, perdida para Bruno Henrique. E o paraguaio Óscar Romero, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, em 2024, na vaga do camisa 10.

Bernabei e Valencia ficam no banco

Dos três, o volante é o que mais tem sido acionado pelo treinador, participando de quase todas as partidas. Já Romero vai para seu segundo confronto pelo Alvirrubro. No domingo passado (3), nos 3 a 0 sobre o Cruzeiro, ele substituiu Alan Patrick e deu assistência para o gol de Borré, que fechou a goleada. No lugar de Bernabei entra Ramon. No de Valencia, Rafael Borré.

Assim, o Internacional entra em campo com Anthoni; Bernabei, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Wesley, Borré e Carbonero.

Já o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda joga com João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Mancha; Yago Pikachu, Mancuso, Rosseto, Lucas Sasha e Calebe; Moisés e Deyverson.