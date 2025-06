As chuvas pararam no Rio Grande do Sul, mas o Guaíba começou a inundar o CT do Internacional, na tarde desta segunda-feira (23), servindo como uma espécie de déjà vu de 2024. Com a elevação do nível do lago, provocado pelos rios Jacuí, Gravataí, do Sinos e Caí, que desaguam no estuário que contorna a Capital, e pelo represamento devido ao vento Sul, os gramados de treino do Colorado estavam com água em suas laterais.

A situação está sendo monitorada de forma permanente pelo clube e, até o momento, não foram registrados danos. O Alvirrubro informou ter protocolos completos de enfrentamento a enchentes no local, que serão ativados preventivamente caso haja necessidade nas próximas horas.

Outras regiões da cidade

A situação também é verificada em outras regiões da orla da Capital. O Guaíba começou a invadir os armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico. O nível da água atingiu 2m83cm às 15h desta segunda na régua de medição instalada no local. Ali, a cota de alerta é 2m30cm e a de inundação é de 3m.

Em outro ponto de medição, na Usina do Gasômetro, o nível atual é 3m28cm. Por lá, a cota de alerta é de 3m, superada na noite de sexta-feira (20). A de inundação é de 3m60cm.

Estádio ficou alagado em 2024

Vale lembrar que, como quase todo o Rio Grande do Sul e boa parte de Porto Alegre, o CT e o estádio Beira-Rio foram fortemente afetados pela enchente de maio do ano passado. Toda a região da cancha colorada ficou 11 dias alagada.

O Inter precisou de 35 dias para limpar e deixar o estádio e seu centro de treinamentos novamente operacionais.