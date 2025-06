Internacional nas seleções de base masculina e feminina

Tradicional formador de craques, o Celeiro de Ases, como é chamada a categoria de base do Internacional tem convocados nas seleções masculina e feminina três categorias. É o único clube do Sul do Brasil a ter representantes nas cinco últimas chamadas das categorias. Os mais recentes escolhidos são Enzo, Samuel e Deryck, na categoria sub-15.

Além do Colorado, apenas São Paulo e Corinthians também têm jogadores citados nas mais recentes listas do Brasil sub-15, sub-17 e sub-20 entre os garotos e sub-17 e sub-20 nas farlras.

Seis atletas em três categorias masculinas...

A série de atletas convocados entre os meninos teve início na mais recente lista divulgada no sub-20. Em preparação para a Copa do Mundo do próximo mês de setembro, que será disputada no Chile, o técnico Ramon Menezes relacionou os colorados Gustavo Prado e Gabriel Carvalho para a Data FIFA do começo do mês de junho.

Em maio, foi a vez do técnico Dudu Patetuci convocar o sub-17. Também às vésperas de disputar a Copa do Mundo da categoria (prevista para novembro, no Catar), o comandante chamou o colorado Raykkonen para o período de treinos iniciado no dia 16 de junho, como relatado pelo Lance!.

Chamados para o sub-15, o lateral que também atua como volante Enzo, o zagueiro Samuel e o atacante Deryck representarão o Brasil na Copa 2 de Julho. A competição será disputada no próximo mês, mas a apresentação dos jogadores está prevista para o próximo sábado (28), em Salvador.

Deryck é um dos três atletas do o sub-15 colorado convocados (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Mais seis gurias em duas femininas

Martha (17) no Sul-Americano Sub-17 que garantiu vaga na Copa da categoria (Foto: Divulgação/CBF)

Entre as Gurias Coloradas, a goleira Camilly, a meia Myka e a atacante Gabi Inácio foram chamadas pela técnica Camilla Orlando, para um período de trinos do sub-20 entre 23 de junho e 2 de julho.

E recentemente, a lateral Isadora, a meia Martha e a atacante Yngrid Piauí participaram da campanha que classificou o Brasil para a próxima Copa do Mundo da categoria, que acontecerá no Marrocos entre outubro e novembro.