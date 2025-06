Joia da base do Internacional vai passar temporada na Itália

Destaque da série Joais do Lance!, o goleiro Henrique Menke, promessa da base do Internacional e que fez parte do grupo da Seleção Brasileira Sub-20 campeã sul-americana no começo do ano, está sendo emprestado para o Como, da Primeira Divisão da Itália. O guri de 18 anos é o quarto na hierarquia de goleiros do Inter, atrás de Sergio Rochet, Anthoni e Ivan.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme apurado, a ideia é de que o jovem arqueiro possa ganhar experiência nessa passagem pela equipe que vai disputar a Série A este ano. O espanhol Cesc Fàbregas é o atual treinador do time italiano.

Campeão sul-americano em janeiro

Henrique ainda não foi utilizado na equipe principal do Inter. Suas apresentações ocorrem no time sub-20 colorado, pela qual vem disputando o Gauchão e o Brasileirão da categoria. No início de 2025, o goleiro esteve no elenco que conquistou o Sul-Americano da categoria.

continua após a publicidade

Nos bastidores colorados, o atleta demonstrou rápida evolução, mesmo acelerando o processo ao subir de categoria. Natural de Balneário Camboriú (SC), Henrique é daquelas promessas com trajetória no Celeiro de Ases. No Colorado desde os nove anos, ostenta conquistas do sub-10 até o sub-17.

Características destacadas

A segurança embaixo das traves chama atenção, além do 1m91cm de altura. Uma das suas principais características, apontam fontes o clube, é ser um ótimo pegador de pênaltis. Além disso, tem bom entendimento do jogo, estilo equilibrado, com ótimas saídas de gol e destaque em defesas de meta.

continua após a publicidade

Depois de um 2023 de destaque no sub-17, em abril de 2024 foi alçado ao sub-20, onde conquistou a titularidade ao mesmo tempo em que alterna atividades com o elenco profissional.

Ficha técnica

Data de nascimento: 12/1/2007 Local de nascimento: Balneário Camboriú-SC Altura: 1m90cm Principais características: tem um estilo de jogo equilibrado, com ótimas saídas e gol e destaque em defesas de meta.