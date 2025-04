Internacional está em busca de novo recorde de invencibilidade

Tudo bem que em 2025 tem o Campeonato Gaúcho, que para muitos é “engana bobo”, como disse certa vez o cronista esportivo Wianey Carlet. Mas os números do técnico Roger Machado impressionam em 2025. Tanto que já igualou sua maior série sem perder do Brasileirão do ano passado e o Internacional está em busca de um novo recorde de invencibilidade. É que na goleada por 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, pela segunda rodada da Libertadores, o Alvirrubro chegou a impressionantes 16 partidas sem saber o que é derrota, mesma marca de 2024. Um empate no domingo (13), contra o Fortaleza, já confirma nova marca.

O desempenho anterior foi obtido em cem dias, somente em uma competição, O time de Roger Machado teve 12 vitórias e quatro empates, com 87% de aproveitamento, com 34 gols a favor e 11 contra. O deste ano engloba três competições – Estadual, o Brasileiro e a Copa Libertadores da América. São 11 vitórias e cinco empates, aproveitamento de 79,2%, com 32 gols pró e dez contra. Tudo isso em apenas 80 dias.

2024

100 dias 12 vitórias 4 empates 87% aproveitamento 34 gols a favor 11 contra

2025

80 dias 11 vitórias 5 empates 79,2% aproveitamento 32 gols pró 10 contra

Motivos para os números

Apesar de momentos e situações diferentes, as razões para as duas sequências são muito parecidas. Já que o time apresenta desempenho muito parecido e tem peças que se encaixam em vários cenários. Assim como no ano passado, o Internacional teve que mudar sua zaga, com a entrada de Rogel – antes no lugar de Mercado, agora no de Victor Gabriel.

Além disso, Roger Machado teve que promover duas mudanças. Na lateral direita, teve que substituir Bruno Gomes, lesionado na primeira partida oficial da temporada. No ataque, trocou Bruno Tabata por Vitinho e, agora, Carbonero. Como o próprio treinador comenta nas coletivas, exaltando o grupo:

– Com as características que temos, quem entra, entra sem dificuldades. Vamos jogar sempre quem estiver melhor – disse na coletiva após a vitória contra os colombianos.

