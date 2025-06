Internacional pode perder quatro zagueiros na janela de julho

Além do uruguaio Agustín Rogel, que tem seu contrato de empréstimo terminando no dia 30 de junho, o Internacional pode perder outros três zagueiros na janela de transferências, que vai de 10 de julho a 2 de setembro. Os titulares Vitão e Victor Gabriel e o reserva Kaíque Rocha despertam interesse de clubes europeus e têm chances de deixar o Beira-Rio.

Dessa forma, dos atletas à disposição, o técnico Roger Machado poderá ficar apenas com Clayton Sampaio e Juninho, além de Gabriel Mercado que tem previsão de retorno para julho.

A situação dos titulares

Precisando reforça o caixa, além do próprio time, é inevitável que o Colorado negocie alguns nomes. E dois dos que tem despertado interesse formam a dupla titular de zaga. Vitão e Victor Gabriel estão na mira de times europeus e devem ser alvos certos na próxima janela de transferências.

As investidas ainda não se tornaram formais, mas a movimentação de bastidores tem sido constante, como apurou o Lance!. A expectativa nos bastidores do Beira-Rio é de que o assédio aumente após o encerramento do Mundial de Clubes, quando o mercado europeu se aquece de fato.

Vitão, de 25 anos, é o nome mais consolidado. Em sua terceira temporada no Inter, acumula 167 partidas e quatro gols com a camisa colorada. O estafe do atleta analisa um retorno à Europa, onde acredita poder dar um salto na carreira e aumentar as chances de chegar à Seleção Brasileira. O Alvirrubro possui 80% dos seus direitos econômicos.

Victor Gabriel ganhou espaço em 2025 e passou a ser considerado titular por Roger Machado. O zagueiro de 21 anos pertence ao Sport, mas o Inter tem um acordo para adquirir 50% de seus direitos por R$ 3 milhões.

A situação dos reservas

Como já contou o Lance!, Rogel está de malas prontas para voltar ao Herta Berlin, da Alemanha, detentor do seu passe. Além dele, Kaíque Roche está na mira de um clube português. De acordo com o jornal lisboeta Record, o Casa Pia teria sondado o atleta de 24 anos.

A consulta teria esbarrado, porém, nos valores salariais, que estariam acima do que o clube poderia pagar. Há uma insatisfação por parte do atleta por não estar sendo utilizado. Nesta temporada, ele disputou apenas os 15 minutos finais da vitória sobre o Brasil de Pelotas, em fevereiro, pelo Gauchão.