Diagnósticos do Brasileirão: ataque o Internacional deixa a desejar

Os treinos no CT Parque Gigante voltam no sábado (28), os jogos pelo Campeonato Brasileiro serão retomados apenas no dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio. Mas o certo é que o Internacional precisa trabalhar muito para escapar da 17ª posição na tabela. E para ajudar na recuperação é preciso analisar os números para descobrir os diagnósticos da campanha colorada no Brasileirão. E o primeiro deles é que o ataque deixa a desejar.

E a constatação é fácil de fazer até pelo número gritante de apenas 12 gols em 12 partidas – ou um por enfrentamento. Além disso, é preciso atentar para outro fato: apenas cinco jogadores do setor compareceram às redes.

Quem colocou a bola na rede

Apesar de contar com nomes de seleções nacionais no ataque, como Enner Valência e Rafael Borré, nenhum dos homens de frente se destaca. O colombiano marcou duas vezes nas 12 partidas, assim como Alan Patrick e o zagueiro Victor Gabriel.

O equatoriano, Ricardo Mathias e Gustavo Prado fizeram um gol cada. As demais bolas na rede foram dos volantes Bruno Henrique e Thiago Maia, além do lateral-direito Braian Aguirre.

O titular Wesley, por exemplo, ainda não fez o seu no Brasileiro. Nem na temporada. Aliás c o camisa 21 é o único atacante a ter assistências, duas, ao lado de Bernabei. O líder no quesito é Alan Patrick. Óscar Romero, Thiago Maia e Vitão completam as demais 11 assistências – o 12º gol foi de pênalti.

Como foram os gols

Além disso, vale notar as formas que o Inter marcou, ou deixou de marcar. Não há gols de fora da área, muito menos de cobranças de faltas - isso que a média de cobranças é de 10,8 por partida. Nas 12 partidas, foram 170 finalizações, um total de 14,2 por jogo, sendo 23 consideradas de grande chance.

Números no Brasileirão

12 jogos 12 gols 12 dentro da área 11 tiveram assistência 1 de pênalti 0 de fora da área 3 de pé esquerdo 6 de pé direito 3 de cabeça 170 finalizações 14.2 total de finalizações por jogo 1.9 grandes chances de gol por jogo 1.2 grandes chances perdidas por jogo

Fonte: Lance! e Sofascore