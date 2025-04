Roger Machado: ‘O coletivo se escora no talento do Alan Patrick’

Após a goleada de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, na noite desta quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, Roger Machado não teve como não falar de Alan Patrick. Além das jogadas pelo meio, com pelo menos dois passes precisos de calcanhar, o camisa 10 marcou três gols – dois de pênalti e um terceiro entrando na área como um atacante. Para o técnico do Internacional, o meia “se escora no coletivo e o coletivo se escora em seu talento”.

O treinador colorado avaliou que Alanpa, como é chamado carinhosamente pela torcida, não é apenas o líder técnico o time, conseguindo aparecer mesmo quando bem marcado, como contra os colombianos.

– O Alan é o líder de fato. Sua liderança é completa. Em campo, seu jogo faz os olhos de que o vê brilhar, mas sem deixar de atender as questões táticas.

Roger Machado ainda revelou conversa que os dois tiveram:

– Quando cheguei e conversei com ele, me disse que estava em sua melhor fase, mas queria aprender mais taticamente. E eu falar para ele que nisso poderia ajudar. O comportamento coletivo do Alan faz com que seu futebol floresça. Ele se escora no coletivo e o coletivo se escora no seu talento.

'Vamos jogar sempre com quem estiver melhor'

Sobre a troca de chave para o Brasileirão, competição na qual o Colorado enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h (de Brasília) de domingo (13), Roger Machado adiantou que que vai jogar quem estiver menos desgastado.

– Vamos trocar dois ou três jogadores. Com as características que temos, quem entra, entra sem dificuldades.

Ele acrescentou, porém, que o Alvirrubro não pretende abrir mão de nenhuma competição.

– Vamos jogar sempre com quem estiver melhor – comentou.

Reapresentação já na manhã desta sexta (11)

O elenco se reapresenta na manhã desta sexta (11), às 10h,, com os jogadores que atuaram contra o Atlético fazendo trabalho de recuperação e os demais participando de atividades físicas. No sábado (12), o treino acontece no mesmo horário.

Depois a delegação embarca em voo fretado para o Ceará, onde, às 20h de domingo (13), enfrenta o Fortaleza. Pela Libertadores, a equipe gaúcha volta a jogar no dia 22, contra o Nacional-URU, novamente no Beira-Rio.