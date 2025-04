Fortaleza x Internacional: onde assistir x horário e prováveis escalações

Ficha do jogo FOR INT 3ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 13 de abril de 2025, às 20h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro Onde assistir Premiere, Record TV e Cazé TV

Fortaleza e Internacional se enfentam neste domingo (13), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão da Cazé TV (Youtube), Record TV (Tv aberta) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Fortaleza e Internacional em campo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Fortaleza vem de um jogo cancelado contra o Colo-Colo pela Libertadores, após torcedores do do time rival invadirem o campo durante o jogo. No Campeonato Brasileiro, a equipe tem um empate e uma vitória, somando quatro pontos na competição. Atualmente, o clube é o 4ª colocado.

O Internacional, por sua vez, vive uma fase excepcional na temporada. O Colorado deu show na última quinta-feira (10) após vencer o Atlético Nacional por 3 a 0 na Libertadores. Por outro lado, no Brasileirão, o clube do Sul tem os mesmos quatro pontos que seu oponente Fortaleza, porém é o líder do campeonato devido o saldo de gols.

Confira tudo sobre o jogo entre Fortaleza e Internacional pelo Brasileirão (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Record TV (Tv aberta) e CazéTV (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Mancha; Pol Fernández, Mancuso, Diogo Barbosa, Emmanuel Martínez, Sasha; Marinho e Lucero

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado): Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Enner Valencia