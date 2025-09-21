Demissão no Internacional: crônica de uma queda anunciada

Estava escrito nas estrelas. Ou, melhor, nas matérias ao longo da semana. Após a goleada por 4 a 1 para o Palmeiras no dia 13, o vice de futebol do Internacional José Olavo Bisol garantiu Roger Machado. Até o Gre-Nal. No meio da semana, o diretor esportivo Andrés D’Alessandro respaldou o técnico. Até o Gre-Nal. Quando a coletiva após o clássico, perdido de virada por 3 a 2, demorou mais de uma hora, estava pronta a crônica de uma queda anunciada.

Com a derrota no derby porto-alegrense, o Colorado estacionou nos 27 pontos, vendo o principal adversário ultrapassá-lo e indo a 28. Agora, o Alvirrubro está a cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Demora autoexplicativa

Antes mesmo do apito final do Gre-Nal 448 começou a movimentação em torno da demissão do técnico Roger Machado. O desenho da queda do comandante do Inter foi sendo iniciado logo após o gol da virada, aos 14 da etapa final. Por volta dos 30 minutos, o vice de futebol foi visto deixando a cabine da direção e pegando o elevador que leva aos vestiários.

Após Alan Patrick perder o pênalti nos acréscimos, o restante dos dirigentes – o presidente Alessandro Barcellos, o diretor Executivo, André Mazzuco, e o diretor esportivo D’Alessandro – se juntaram a ele para esperar o elenco e a comissão técnica. Com o encerramento do duelo, todos se reuniram por mais de uma hora.

Jogadores saíram sem falar

Pouco antes da coletiva ser anunciada, os jogadores começaram a deixar o vestiário. Não pela zona mista. Nenhum dos atletas falou com a imprensa, saindo por uma porta alternativa que dá para os elevadores que levam ao estacionamento. Nem mesmo as lideranças, como Rochet, Vitão e Alan Patrick apareceu para dar alguma explicação.

continua após a publicidade

Enquanto esse despiste era flagrado pelos jornalistas, a assessoria de imprensa anunciava que a entrevista seria com o presidente Barcellos. Estava pronta a crônica da queda anunciada. Assim, exatamente às 21h, cerca de uma hora e 15 minutos depois do final do clássico, o cartola comunicava, antes de qualquer pergunta:

– Venho informar que tomamos a decisão conjunta, com o Departamento de Futebol e o Conselho de Gestão, do desligamento da comissão técnica. Teremos a continuidade imediata com o Pablo Fernandes, que é auxiliar técnico da casa.

Veja a coletiva na íntegra:

Confira a nota oficial do clube

Em seguida, os jornalistas receberam uma nota curta, divulgando os desligamentos. Dizia o texto:

“O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques.

O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras”.

Anunciada, a queda se confirmava.