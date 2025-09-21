menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de jogador do Grêmio contra o Internacional viraliza: ‘Loucura’

Clássico gaúcho acontece pela 24ª rodada do Brasileirão

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraInternacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
18:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Internacional e Grêmio se enfrentam, neste domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do clássico, o zagueiro Noriega, do Tricolor, foi o resposável por dois pênaltis, que geraram gols para o Colorado. Ao realizar a segunda penalidade, o jogador chorou em campo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu aos 50 minutos do primeiro tempo, quando Noriega, com o braço aberto na área, toca com a mão na bola. A arbitragem de Marcelo de Lima Henrique não marcou a infração em campo, mas após uma revisão no VAR, identificou o toque indevido.

Quando o árbitro sinalizou o pênalti, a câmera da transmissão da partida, realizada pelo Premiere, flagou o momento em que o camisa 19 se emocionou. Nas imagens, o lateral Marcos Rocha, capitão do Grêmio, aparenta consolar o companheiro de time. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias