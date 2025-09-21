Atitude de jogador do Grêmio contra o Internacional viraliza: ‘Loucura’
Clássico gaúcho acontece pela 24ª rodada do Brasileirão
Internacional e Grêmio se enfrentam, neste domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do clássico, o zagueiro Noriega, do Tricolor, foi o resposável por dois pênaltis, que geraram gols para o Colorado. Ao realizar a segunda penalidade, o jogador chorou em campo.
O caso aconteceu aos 50 minutos do primeiro tempo, quando Noriega, com o braço aberto na área, toca com a mão na bola. A arbitragem de Marcelo de Lima Henrique não marcou a infração em campo, mas após uma revisão no VAR, identificou o toque indevido.
Quando o árbitro sinalizou o pênalti, a câmera da transmissão da partida, realizada pelo Premiere, flagou o momento em que o camisa 19 se emocionou. Nas imagens, o lateral Marcos Rocha, capitão do Grêmio, aparenta consolar o companheiro de time. Veja a repercussão abaixo:
