Escalação do Gre-Nal 448: fim do mistério, Internacional vai no 4-2-3-1
Apontados como dúvidas, Thiago Maia e Alan Rodríguez vão para o clássico
- Matéria
- Mais Notícias
Acabaram o mistério e as dúvidas. O técnico do Internacional, Roger Machado, bateu o martelo pelo esquema 4-2-3-1. Além disso, apontado como dúvida desde a sexta-feira (19) por questões musculares, Alan Rodríguez vai para o Gre-Nal 448, o clássico dos farrapos, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, Bruno Tabata volta ao time. A partida, disputada no estádio Beira-Rio, começa às 17h30min. Thiago Maia ficou de fora.
Internacional defende invencibilidade de oito jogos no Gre-Nal 448
Internacional
Mudança ou mistério? Internacional treina outro esquema para o Gre-Nal 448
Internacional
Internacional espera 40 mil torcedores para o Gre-Nal 448
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O colorado chega ao clássico na 14ª, com 27 pontos, cinco à frente do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.
A ideia é reforçar a defesa
Precisando estancar a sangria da defesa – nos últimos 12 jogos foram 21 gols, média de 1,75 por confronto –, o técnico Roger Machado resolveu deixar o 4-3-3, seu esquema preferido, de lado. E a formação escolhido foi o 4-2-3-1, com dois volantes mais postados à frente do setor defensivo, com a obrigação de apoiar além dos zagueiros e avanço dos laterais.
Essa será a função de Richard e Alan Rodríguez – o uruguaio não treinou em parte da semana. Além deles, Bruno Tabata volta ao meio-campo, para atuar ao lado de Alan Patrick e Cabonero. Com problemas físicos, Thiago Maia ficou de fora.. Juninho, Richard e Rodríguez estreiam no derby.
Dessa forma, o Inter vai para o Gre-Nal com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Cabonero; Rafael Borré.
Tricolor tem estreia de Williaan
Assim como Roger, o técnico Mano Menezes também precisa da vitória no clássico para permanecer no comado do Grêmio. E ele terá uma grande novidade na equipe: a estreia de Willian. Ao mesmo tempo, lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinicius voltam naturalmente depois de ausentes na rodada passada por desconforto muscular.
Assim, o comandante do coirmão escalou o time com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenílson e Willian; Pavon e Carlos Vinicius.
- Matéria
- Mais Notícias