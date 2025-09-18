‘Estamos confiantes que Roger vai continuar’, diz diretor do Internacional

Às vésperas do Gre-Nal 448, marcado para este final de semana, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, o diretor esportivo do Internacional, Andrés D’Alessandro, veio a público dar respaldo ao técnico Roger Machado. O cartola concedeu entrevista coletiva no começo da tarde desta quinta-feira (18), falando da situação do treinador e do time, e aproveitou para convocar a torcida para o clássico as 17h30min deste domingo (21). Confira a íntegra:

O comandante alvirrubro chega ao derby correndo risco de demissão. Das últimas dez partidas, seu time perdeu sete, sendo a mais recente os 4 a 1 para o Palmeiras, no sábado passado (13).

D’Alessandro repetiu vice de futebol

Ao conversar com os jornalistas, o ex-camisa 10 do Inter repetiu o que fez o vice de futebol, José Olavo Bisol, logo após a goleada para o Verdão, reforçando a confiança da diretoria no trabalho de Roger Machado.

– Nós estamos confiantes que o Roger vai continuar. Nós confiamos e vamos fazer de tudo até o limite para o Roger dar certo novamente. O dia a dia, o conteúdo, a gestão, a relação dele com a diretoria, com os jogadores. Estamos convencidos de que podemos reverter com ele.

Voto de confiança

Claro e direto, o argentino admitiu que a equipe não vive bom momento. Negou atrasos de salários e direitos de imagem. No entanto, pediu voto de confiança do torcedor, principalmente para enfrentar o clássico.

– Temos que pedir desculpas pelo momento do time, pelos resultados, pelo rendimento. Não é do tamanho do nosso clube. Por tantos anos que passei aqui, peço para o torcedor não nos abandonar. É um momento importante e crucial, principalmente em um clássico – convocou o cartola, para completar:

– A esperança que a gente tem é que o time já entregou e o treinador já tirou coisas boas da equipe. Vamos continuar acreditando nisso — finalizou D'Alessandro. A direção do Inter projeta um público de 40 mil pessoas no Gre-Nal 448.