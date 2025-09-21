Gre-Nal dos Farrapos? Que nada! Grêmio vence o Internacional em jogaço
Jogaço teve cinco gols, e o Tricolor se saiu melhor, virando o resultado
O Gre-Nal 448 tinha tudo para ser o clássico dos farrapos, mas Internacional e Grêmio resolveram surpreender e fizeram um jogaço na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto disputado no começo da noite deste domingo (21), no estádio Beira-Rio, o Colorado marcou dois gols de pênaltis, ambos cobrados por Alan Patrick, e o Tricolor buscou o resultado as duas vezes, primeiro com Carlos Vinícius, depois com André Henrique, e virou com Alysson.
Com o resultado, o Alvirrubro foi a 28 pontos, enquanto o Grêmio foi a 26. Ambos ainda estão próximos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento
Como foi o primeiro tempo do Gre-Nal 448
O Gre-Nal dos Farrapos começou quente. Em menos de cinco minutos, cada um dos times mostrou suas armas, dando o tom do clássico, um jogo pegado como sempre. A partida esteve equilibrada o tempo todo, com as equipes agredindo o adversário e conseguindo fazer um grande primeiro tempo, com duas penalidades para o Colorado – ambas convertidas – e o Grêmio conseguindo buscar o resultado ambas as vezes.
Aos 13, Alan Patrick lançou Bernabei dentro da área. Em disputa de bola com um defensor, o 26 caiu e estava formada a primeira confusão do clássico. Marcelo de Lima Henrique demorou a ir à cabine do VAR. Pressionado pelos bancos dos dois times, o árbitro marcou a penalidade somente aos 18. Muita reclamação do ladro tricolor. E vibração do colorado. Alan Patrick foi para a cobrança aos 20 e bateu com perfeição, vencendo Volpi. Gol do Inter! 1 a 0. O meia marcava seu 16º gol no ano, o 11º de penalidade.
O gol incendiou o jogo, que se manteve lá e cá. O Grêmio martelou até que, aos 29, Marlon foi ao fundo e cruzou para Carlos Vinícius vencer Rochet, que falhou, com uma cabeçada. Gol do Grêmio! 1 a 1. A partida seguiu elétrica até que, aos 44, na área do Grêmio, Noriega estendeu o braço e atingiu a bola com a mão. Marcelo de Lima Henrique foi ao outra vez ao VAR e marcou a segunda penalidade da partida.
De novo, muita reclamação do lado azul. E comemoração do vermelho. Alan Patrick foi novamente para a cobrança e a fez com perfeição. Bola de um lado, Volpi do outro. Gol do Inter! 2 a 1. O 17º gol do 10, o 12º desde a marca da cal. A vibração não demorou muito, porém. Em cobrança de escanteio perfeita, a bola chegou a André Henrique que, aos 52, empatou de novo.
Como foi o segundo tempo do Gre-Nal 448
O segundo tempo começou como o primeiro. Elétrico. Mas com o Grêmio melhor, conseguindo agredir mais quando tinha a bola. Já o Internacional voltou a errar passes. Até que, aos 14, num contra-ataque, Alysson, que recém havia entrado roubou a bola de Juninho, entrou cara a cara com Rochet e virou o jogo. Gol do Grêmio. 2 a 3.
A resposta veio rápida. O Inter foi para cima. Aos 19, Romero, que entrara no lugar de Tabata, cruzou da direita, Juninho cabeceou para o gol, mas Volpi defendeu firme. E o Alvirrubro passou a ir para o tudo ou nada. Aos 22, nova confusão. Artur acertou Carbonero por trás. O árbitro deu amarelo para ao volante, mas foi chamado pelo VAR e, revendo o lance, mudou para vermelho.
Com um a mais, o Inter foi para cima. Tanto que Roger Machado tirou Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Alan Rodríguez, e mandou Ricardo Mathias para o jogo. O Alvirrubro passou a dominar as ações. Sem efetividade, contudo.
Aos 33, Bernabei cruzou da esquerda, na cabeça de Ricardo Mathias. O guri fez tudo certo. Mas o camisa 1 tricolor fez grande defesa. O Inter seguia martelando. E aos 37, Vitão levantou na medida na área azul. Carbonero de peixinho mandou para o gol, mas Volpi salvou o Grêmio de novo. O time de Roger Machado seguiu em cima.
Na reta reta final, aos 44, no único lance tricolor depois do terceiro gol, Kike Oliveira arrancou em contra-ataque e acabou derrubado por Bernabei, que levou o segundo amarelo e foi expulso. Aos 47, em jogada pela esquerda, Alan Patrick achou Carbonero na área, o colombiano deixou a bola escapar e caiu. Ricardo Mathias tentou aproveitar e acabou acertando Volpi e levando amarelo.
O Inter bateu, bateu, bateu e no apagar das luzer, aos 51, Aguirre invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. O terceiro do jogo. O terceiro colorado. Novas reclamações azuis e comemorações vermelhas. Alan Patrick mais uma vez encarou Volpi. Só que dessa vez acertou o pé esquerdo da trave. No rebote, Borré tocou para fora. Nas comemorações tricolores, nova confusão, Marlon levou amarelo por acertar um jogador colorado com uma cabeçada. No apito final, nova confusão entre jogadores.
O que vem por aí
Passado o clássico, a Dupla volta a campo no próximo final de semana. No sábado (27), o Internacional vai a Caxias do Sul, enfrentar o Juventude, às 18h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi – Roger Machado não terá Aguirre e Juninho, que levaram o terceiro amarelo, e Bernabei, expulso pelo segundo amarelo. No domingo (28), o Grêmio recebe o Vitória na Arena, em Porto Alegre. A partida está marcada para as 11h.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X GRÊMIO
24ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, 17h30min (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Alan Patrick (20' e 50'/1º), Carlos Vinícius (29'/1º), André Henrique (52'/1º),
🟨 Cartões amarelos: Aguirre, Bernabei, Juninho e Ricardo Mathias (I); Marcos Rocha (G)
🟥 Cartões vermelhos: Bernabei (I)
💸 Renda: R$ 851.513
🧑🤝🧑 Público pagante: 25.519
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Luis Otávio) e Alan Rodríguez (Bruno Henrique/Ricardo Mathias); Bruno Tabata (Óscar Romero), Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezez)
Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar (Cristaldo), Arthur, Edenílson (Dodi) e Willian (Alysson); Pavon (Christian Oliveira) e Carlos Vinicius (André Henrique).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS) 🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
