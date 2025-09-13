Direção respalda técnico e cobra jogadores do Internacional
José Olavo Bisol falou em falta de ‘ímpeto e postura’ da parte os atletas
- Matéria
- Mais Notícias
Não poderia ter sido diferente. A coletiva do Internacional após tomar a goleada de 4 a 1 do Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no começo da noite deste sábado (13), foi de cobranças e pedidos de desculpas. O que mais chamou a atenção, porém, foi a entrevista do vice de futebol José Olavo Bisol. Falando que “foi muito vergonhoso”, o cartola respaldou a continuidade de Roger Machado no comando colorado e cobrou os jogadores pela falta de “ímpeto, e postura”.
Torcedores do Internacional não perdoam titular contra o Palmeiras: ‘Sempre dormindo’
Fora de Campo
Três versões de time para o Internacional da reta final do Brasileirão
Internacional
Atacante do Internacional fica fora da delegação
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Respaldo e cobrança
Bisol falou com os repórteres logo após a participação de Roger Machado. O gestor começou falando que o resultado foi “muito vergonhoso” e respaldou a permanência de Roger Machado.
– Roger é o nosso treinador. Será o treinador no Gre-Nal – disse (o clássico será no domingo (21), às 17h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio).
O cartola seguiu, falando em defesa do trabalho do técnico e, em determinada resposta, fez uma cobrança aos atletas.
– Perder no futebol faz parte. O que não pode é perder como nós perdemos. A gente deveria ter muito mais ímpeto e postura, foi o que não mostraram nossos atletas.
"Estratégia acabou em três minutos"
Antes, Roger Machado foi questionado por que o trabalho das duas semanas da Data Fifa não apareceu em campo.
– Tudo o que treinamos acabou em três minutos quanto tomamos gol do adversário. A estratégia acabou em três minutos. O que trabalhamos se esvaiu com o gol muito cedo. E o placar elástico evidenciou a nossa desorganização a partir disso.
O comandante alvirrubro disse que todos estão frustrados, decepcionados e aproveitou para se desculpar e, como Bisol, também cobrou indiretamente os atletas:
– Gostaria de pedir desculpas pelo placar elástico. Quem veste a camisa o Internacional tem que saber a responsabilidade que tem. É inadmissível a gente tomar quatro gols num primeiro tempo. Independente do adversário que seja.
- Matéria
- Mais Notícias