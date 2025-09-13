menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Direção respalda técnico e cobra jogadores do Internacional

José Olavo Bisol falou em falta de ‘ímpeto e postura’ da parte os atletas

Roger Machado na partida contra o Palmeiras no Brasileirão
imagem cameraRoger Machado segue no Inter pelo menos até o Gre-Nal (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 13/09/2025
22:04
Não poderia ter sido diferente. A coletiva do Internacional após tomar a goleada de 4 a 1 do Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no começo da noite deste sábado (13), foi de cobranças e pedidos de desculpas. O que mais chamou a atenção, porém, foi a entrevista do vice de futebol José Olavo Bisol. Falando que “foi muito vergonhoso”, o cartola respaldou a continuidade de Roger Machado no comando colorado e cobrou os jogadores pela falta de “ímpeto, e postura”.

Respaldo e cobrança

Bisol falou com os repórteres logo após a participação de Roger Machado. O gestor começou falando que o resultado foi “muito vergonhoso” e respaldou a permanência de Roger Machado.

– Roger é o nosso treinador. Será o treinador no Gre-Nal – disse (o clássico será no domingo (21), às 17h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio).

O cartola seguiu, falando em defesa do trabalho do técnico e, em determinada resposta, fez uma cobrança aos atletas.

– Perder no futebol faz parte. O que não pode é perder como nós perdemos. A gente deveria ter muito mais ímpeto e postura, foi o que não mostraram nossos atletas.

"Estratégia acabou em três minutos"

Antes, Roger Machado foi questionado por que o trabalho das duas semanas da Data Fifa não apareceu em campo.

– Tudo o que treinamos acabou em três minutos quanto tomamos gol do adversário. A estratégia acabou em três minutos. O que trabalhamos se esvaiu com o gol muito cedo. E o placar elástico evidenciou a nossa desorganização a partir disso.

O comandante alvirrubro disse que todos estão frustrados, decepcionados e aproveitou para se desculpar e, como Bisol, também cobrou indiretamente os atletas:

– Gostaria de pedir desculpas pelo placar elástico. Quem veste a camisa o Internacional tem que saber a responsabilidade que tem. É inadmissível a gente tomar quatro gols num primeiro tempo. Independente do adversário que seja.

José Olavo Bisol
José Olavo Bisol, vice-presidente do Inter, concede entrevista (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

