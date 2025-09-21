Decisão da arbitragem em Internacional x Grêmio causa revolta: ‘Bizarro’

Internacional e Grêmio estão se enfrentando neste domingo (21) repleto de clássicos no Brasileirão. Uma decisão da arbitragem comandada por Marcelo de Lima Henrique gerou muita revolta nas redes sociais durante o primeiro tempo.

Até aqui, o placar está 2 a 2 em Internacional x Grêmio. Os dois gols colorados foram marcados por Alan Patrick, de pênalti. No segundo, Noriega, jogador do Tricolor, resvala com o braço na bola. Em campo, o árbitro mandou seguir, mas mudou de ideia após revisão do VAR.

Nas redes sociais, os torcedores do Grêmio se revoltaram muito, alegando que o Noriega foi puxado por Rafael Borré antes de abrir o braço. Veja o lance polêmico e a reação da web.

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Veja lance polêmico em Internacional x Grêmio e repercussão da web

Escalações das equipes

Precisando estancar a sangria da defesa no Brasileirão, – nos últimos 12 jogos foram 21 gols, média de 1,75 por confronto –, o técnico Roger Machado resolveu deixar o 4-3-3, seu esquema preferido, de lado. E a formação escolhido foi o 4-2-3-1, com dois volantes mais postados à frente do setor defensivo, com a obrigação de apoiar além dos zagueiros e avanço dos laterais.

Dessa forma Roger definiu o time para Internacional x Grêmio no Brasileirão com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Cabonero; Rafael Borré.

Assim como Roger, o técnico Mano Menezes também precisa da vitória no clássico para permanecer no comado do Grêmio. E ele terá uma grande novidade na equipe: a estreia de Willian. Ao mesmo tempo, lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinicius voltam naturalmente depois de ausentes na rodada passada por desconforto muscular.

Assim, Mano Menezes escalou o time para Internacional x Grêmio no Brasileirão com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenílson e Willian; Pavon e Carlos Vinicius.