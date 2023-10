A Avenida Padre Cacique será fechada a partir das 19h para a chegada da delegação do Colorado, quando é espera a realização, por parte da torcida, do movimento "ruas de fogo" em apoio aos jogadores. Das 19h até às 19h45, o acesso de veículos ao Beira-Rio será somente pela Av. Edvaldo Pereira Paiva com a chegada ao Edifício Garagem pela rua Nestor Ludwig. A entrada pela rua Fernando Lúcio da Costa ao estacionamento também ficará bloqueada entre 19h e 19h45.