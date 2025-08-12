Vidente aponta favorito para Flamengo x Internacional pela Libertadores

O jogo de ida do confronto entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal "Renascer das Cartas", apontou um favoritismo para o clube carioca no confronto.

Durante a análise da partida, o tarólogo destacou que o Rubro-Negro terá grandes oportunidades ao longo dos 90 minutos. Além disso, ele também afirmou que o Filipe Luís deverá encontrar boas substituições ao longo do confronto, que podem garantir a vitória do Flamengo.

Por outro lado, Luis Filho apontou que o Internacional irá entrar em campo de uma forma bem cautelosa, em busca de neutralizar a pressão adversária. Determinado cenário pode dificultar o jogo do Rubro-Negro. Contudo, a estratégia apresentará momentos de ineficiência.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante estratégica. A vitória poderá ser construída por detalhes. Um empate não está está descartado, mas a tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o confronto inicial das oitavas de final da Libertadores.

Flamengo x Internacional

O primeiro confronto entre Flamengo e Internacional acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Rubro-Negro tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.

A segunda partida entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quarta-feira (20), novamente às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).