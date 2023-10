Com a vitória sobre o Palmeiras, o Red Bull Bragantino é o novo vice-líder do Brasileirão. Ao mesmo tempo, o Botafogo tropeçou mais uma vez e vê os adversários se aproximando. Além disso, a luta para escapar do rebaixamento está cada vez mais acirrada. Após o término da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Lance! atualiza as chances de cada time conquistar o título, uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana ou de ser rebaixado na competição.