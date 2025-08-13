O Internacional inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (12). A partida de ida contra o Flamengo será no Maracanã, às 21h30min (de Brasília)

Agenda

O técnico Roger Machado deve repetir o time que venceu o Bragantino por 3 a 1 no sábado (9), com algumas alterações, como as voltas de Aguirre e Vitão. Assim, o Inter joga com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Ricardo Mathias segue no comando do ataque (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Agenda da semana

Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã

Quinta (14/8) – 16h

Sexta (15/8) – 10h

Sábado (16/8) – 10h

Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo

Celeiro de Ases

Enfim o sub-17 do Inter voltou a vencer no Brasileirão da categoria. Jogando na Toca da Raposa I, o Celeiro de Ases bateu o Cruzeiro por 2 a 0 – gols de João Bezerra e Alexandre Pablo. Com o resultado, chegou a 11 pontos, na 16ª colocação, ainda seis pontos do 15º colocado, o Botafogo.

Gurias Coloradas

O Colorado enfrenta o Botafogo nesta quarta, no estádio Nilton Santos, no Rio, às 15h30min, pela semifinal do Brasileirão da categoria. A volta será no dia 21, no estádio Passo D'Areia.

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

