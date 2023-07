O Internacional disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Confira abaixo todas as informações sobre os próximos compromissos do Colorado.



PRÓXIMOS JOGOS DO INTERNACIONAL; DATAS, HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR



Bragantino x Internacional - domingo, 23/7, às 16h - Estádio: Nabi Abi Chedid. Brasileirão. Onde assistir: Globo e Premiere

Internacional x Cuiabá - sábado, 29/7, às 16h. Estádio: Beira-Rio. Brasileirão. Onde assistir: Premiere

River Plate x Internacional - terça-feira, 1/8, às 21h. Estádio: Monumental de Núñez, na Argentina. Onde assistir: a definir

Internacional x Corinthians - sábado, 5/8, às 18h30. Beira-Rio. Brasileirão. Onde assistir: Premiere

Internacional x River Plate - terça-feira, 8/8, às 21h. Estádio: Beira-Rio. Onde assistir: a definir

Botafogo x Internacional - sábado, 12/8, às 21h. Estádio: Nilton Santos. Brasileirão. Onde assistir: SporTV e Premiere