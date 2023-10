A previsão de casa cheia no Beira-Rio pode ser um componente importante para garantir vaga na final. No Maracanã, com um a mais em campo, o Internacional deixou o Fluminense crescer no jogo e ser empurrado pela torcida para empatar a partida. Agora, com o fator casa do seu lado, os colorados precisam apenas de uma vitória simples para voltar ao Maracanã na final da Libertadores.