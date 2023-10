Opinião de Paulo Victor Reis, editor do Lance!: avançam Fortaleza e LDU

- O Fortaleza tem tudo para amassar o Corinthians no Castelão. O sonho do título sul-americano é muito real e provável. No outro jogo, a ótima vantagem construída no jogo de ida é mais do que suficiente para segurar o fraco time do Defensa. Somente o péssimo planejamento de Bruno Lage, no Botafogo, explica como o time argentino chegou à semifinal.