Bateu a zica e Rochet antecipa retorno ao gol do Internacional

Bateu a zica e Sergio Rochet antecipa seu retorno ao gol do Internacional. Conforme apurou o Lance!, Anthoni teria sentido desconforto no treino aberto de sábado (22), tanto que saiu mais cedo, e o quarto arqueiro Kaun Jesus sofreu uma entorse que o tirou do restante da temporada. Com isso, mesmo sem treinamentos com o grupo, o camisa 1 retoma a posição para a partida contra o Santos, às 21h (de Brasília) desta segunda-feira (24), no Beira-Rio.

Vale lembrar que Ivan Quaresma sentiu lesão muscular de grau 2 na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará e também não deve jogar mais este ano.

Rochet antecipa retorno

O uruguaio retoma a sua posição em um momento de emergência para o Alvirrubro. Mesmo sem estar totalmente reintegrado ao grupo, após pouco mais de dois meses no Departamento Médico. Rochet foi questionado e aceitou voltar antes do tempo para defender a meta na partida que pode representar a permanência do Inter na Série A.

Como lembrado pelo Lance! aqui, ele estava no DM desde o Gre-Nal de 21 de setembro. Com trauma no pé esquerdo e, depois, para retirada de uma placa e parafusos da mão esquerda, que havia quebrado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em 29 de março.

O camisa 1 estava retomando os treinos, com atividades individuais em campo e na academia. A volta em regime de urgência se deve à zica que se abateu no gol colorado. Ivan Quaresma, que havia assumido a posição contra o Sport, em 19 de outubro, saiu no intervalo do duelo contra o Vozão por lesão muscular que o tira do restante da temporada.

Anthoni, que havia sido o principal arqueiro em boa parte do ano volto ao posto, sentiu desconforto muscular, saindo mais cedo do treino aberto de sábado, no Beira-Rio. Agora, o clube revelou que o quarto goleiro, Kauan Jesus, sofreu uma lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo.

Goleiro do sub-20 entre os relacionados

Sem mais goleiros no grupo, Rochet foi convocado para antecipar sua volta. No banco, ficarão Anthoni, apesar do desconforto, e o goleiro do sub-20 Diego Esser. Além dos três goleiros, confira os demais relacionados para o jogo contra o Santos:

Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho e Victor Gabriel

Laterais: Bruno Gomes, Aguirre, Bernabei, Alan Benítez e Alisson

Meio-campistas: Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Allêx, Óscar Romero e Richard

Atacantes: Vitinho, Rafael Borré, Ricardo Mathias, Gustavo Prado e Raykkonen