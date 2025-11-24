Atacante do sub-17 do Internacional está na mira do Chelsea

Além da saída iminente de Luis Otávio, outro negócio importante deve ser feito pelo Internacional em breve. O atacante do sub-17 João Bezerra, artilheiro da equipe na Copa Sul da categoria, está na mira do Chelsea-ING. A informação foi noticiada pelo jornalista italiano especializado no mercado da bola Nicolò Schira e confirmado pelo Lance!. De acordo com nossa apuração, a multa rescisória padrão é 60 milhões de euros, cerca de R$ 373 milhões no câmbio atual.

Como tem apenas 16 anos, só poderia deixar o Beira-Rio no final de junho de 2027, quando completa 18 anos. O centroavante esteve em campo na semifinal da Copa Sul Sub-17. no sábado (22), marcando o gol da classificação.

Atacante do sub-17 na mira de clube britânico

Depois do sucesso da contratação de Estavão, comprado junto ao Palmeiras, o Chelsea está monitorando de perto o desenvolvimento de João Bezerra, atacante do sub-17 do Celeiro de Ases. Centroavante goleador e já convocado por seleções de base, o guri nascido em 29 de junho de 2009, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é tido como uma das maiores promessas do clube.

O interesse da equipe da Premier League é tanto que já estuda uma proposta para ser apresentada em junho de 2026, quando o garoto fará 17 anos. Fontes ligadas ao atleta, no entanto, negam qualquer contato oficial dos Blues.

O atacante no Celeiro de Ases

João Bezerra é literalmente cria do Celeiro de Ases. Gaúcho e colorado, chegou ainda menino, aos nove anos. Ou seja, toda sua base foi feita em Alvorada. Passou por todas as categorias a partir do sub-19. Em 2024, foi chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira sub-15.

Com 1m90cm e destro, tem características semelhantes as de Ricardo Mathias, mas com maior presença na área. Este ano, já esteve em campo 24 vezes, com 15 gols.