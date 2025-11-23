menu hamburguer
Internacional

Internacional perde goleiro para o restante da temporada

Ivan teve diagnosticada lesão muscular que o tira do restante do ano

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 23/11/2025
15:45
Pedro Henrique, do Ceará, dribla Ivan, do Internacional
imagem cameraIvan no lance em que sentiu a coxa esquerda, com Pedro Henrique (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Faltando quatro jogos e lutando para permanecer afastado da zona do rebaixamento, o Internacional perdeu o goleiro Ivan Quaresma para o restante da temporada. É um problema em tanto na reta final do Campeonato Brasileiro. O camisa 12, que havia assumido a condição de titular há algumas rodadas, sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora das últimas quatro rodadas. Com isso, Anthoni volta à titularidade. Posição que assumiu já na partida contra o Ceará, na vitória por 2 a 1, quando entrou no intervalo do duelo na Arena Castelão, na quinta-feira (20).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além do jogo contra o Santos, nesta segunda (24), o Colorado ainda terá confrontos com Vasco, dia 28 em São Januário, São Paulo, dia 3 de dezembro, no Morumbis, e Bragantino, no Beira-Rio.

Internacional perde goleiro

Na partida contra o Vozão, aos 26 da etapa inicial, o camisa 12 saiu para tentar evitar um contra-ataque comandado por Pedro Henrique. No final do lance, ele caiu na área e precisou de atendimento, mas permaneceu até o intervalo, quando o 24 entrou.

Na volta a Porto Alegre, Ivan passou por exames e teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Neste tipo de caso, o tempo de parada costuma ser estimado em pelo menos quatro semanas. Como o Brasileirão acaba no dia 7 de dezembro, ou seja, em duas semanas, não haveria tempo hábil para a recuperação.

Ao longo desta temporada, a posição passou por diversas mudanças. Com as lesões de Rochet, Anthoni precisou assumir a titularidade. No entanto, as atuações contestadas fizeram com que Ivan, terceiro na hierarquia, virasse o dono da posição a partir da vitória por 2 a 0 sobre o Sport, em 19 de outubro.

Situação de Rochet

O goleiro uruguaio completou dois meses na sexta (21) desde a última partida com a camisa colorada. Ele vem se recuperando de dois problemas diferentes. O clube adota cautela sobre um possível retorno ainda em 2025.

Em virtude da pausa para o tratamento por conta de um trauma no pé esquerdo, ocorrido no Gre-Nal de 21 de setembro, houve a decisão para que realizasse um outro procedimento. O goleiro passou pela retirada de placa e parafusos utilizados na fixação da fratura da mão esquerda, lesão sofrida na abertura do Brasileirão, em 29 de março.

Sergio Rochet, goleiro do Internacional
Sergio Rochet descansa após atividade no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

