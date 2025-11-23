Internacional perde goleiro para o restante da temporada

Faltando quatro jogos e lutando para permanecer afastado da zona do rebaixamento, o Internacional perdeu o goleiro Ivan Quaresma para o restante da temporada. É um problema em tanto na reta final do Campeonato Brasileiro. O camisa 12, que havia assumido a condição de titular há algumas rodadas, sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora das últimas quatro rodadas. Com isso, Anthoni volta à titularidade. Posição que assumiu já na partida contra o Ceará, na vitória por 2 a 1, quando entrou no intervalo do duelo na Arena Castelão, na quinta-feira (20).

Além do jogo contra o Santos, nesta segunda (24), o Colorado ainda terá confrontos com Vasco, dia 28 em São Januário, São Paulo, dia 3 de dezembro, no Morumbis, e Bragantino, no Beira-Rio.

Internacional perde goleiro

Na partida contra o Vozão, aos 26 da etapa inicial, o camisa 12 saiu para tentar evitar um contra-ataque comandado por Pedro Henrique. No final do lance, ele caiu na área e precisou de atendimento, mas permaneceu até o intervalo, quando o 24 entrou.

Na volta a Porto Alegre, Ivan passou por exames e teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Neste tipo de caso, o tempo de parada costuma ser estimado em pelo menos quatro semanas. Como o Brasileirão acaba no dia 7 de dezembro, ou seja, em duas semanas, não haveria tempo hábil para a recuperação.

Ao longo desta temporada, a posição passou por diversas mudanças. Com as lesões de Rochet, Anthoni precisou assumir a titularidade. No entanto, as atuações contestadas fizeram com que Ivan, terceiro na hierarquia, virasse o dono da posição a partir da vitória por 2 a 0 sobre o Sport, em 19 de outubro.

Situação de Rochet

O goleiro uruguaio completou dois meses na sexta (21) desde a última partida com a camisa colorada. Ele vem se recuperando de dois problemas diferentes. O clube adota cautela sobre um possível retorno ainda em 2025.

Em virtude da pausa para o tratamento por conta de um trauma no pé esquerdo, ocorrido no Gre-Nal de 21 de setembro, houve a decisão para que realizasse um outro procedimento. O goleiro passou pela retirada de placa e parafusos utilizados na fixação da fratura da mão esquerda, lesão sofrida na abertura do Brasileirão, em 29 de março.