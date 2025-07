Atlético de Madrid anuncia contratação de ex-Internacional

O Atlético de Madrid anunciou, na manhã desta quarta-feira (16), a contratação do meio-campista Johnny Cardoso, ex-Internacional. O central se destacou na última temporada com a camisa do Real Betis, e fez parte da campanha vice-campeã da Europa League.

O contrato entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030. O valor da transferência está estimado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões na cotação atual), sendo 15% do valor envolvidos em bônus de metas a serem atingidas pelo atleta.

Johnny é a quarta contratação do Atlético, que passa por um projeto de reformulação para a próxima temporada. Além do meia, o clube já havia anunciado outras três peças: Matteo Ruggeri, lateral-esquerdo que chega da Atalanta; Álex Baena, meia contratado junto ao Villarreal; e Thiago Almada, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo.

Johnny, de nacionalidade estadunidense, foi revelado pelas categorias de base do Inter e vendido em janeiro de 2024 por pouco mais de R$ 32 milhões. No Betis, rapidamente caiu nas graças da torcida e ganhou a titularidade sob o comando do experiente chileno Manuel Pellegrini.

Johnny, ex-Internacional, é reforço no plantel do Atlético de Madrid (Foto: Ricardo Duarte)

🔢 Números de Johnny, reforço do Atlético de Madrid, pelo Internacional

⚽ 144 jogos

⌛ 8.051 minutos em campo

🥅 7 gols

📤 5 assistências

