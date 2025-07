A confirmação da venda do volante Johnny do Real Bétis para o Atlético de Madrid irá render aos cofres do Internacional. O clube tem direito a 20% do lucro obtido pelo Verdiblanco junto ao Colchonero, além de parte dos 5% do mecanismo de solidariedade da Fifa, por participar da formação do jogador, anunciado na quarta-feira (17) pelo time do técnico Diego Simeone. O clube madrilheno divulgou um vídeo no seu Instagram para confirmar a chegada do atleta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Nascido nos EUA em 20 de setembro de 2001, o ex-camisa 5 colorado estava no Bétis desde 2023, somando 78 jogos e cinco gols.

Os valores envolvidos

Johnny está chegando ao Atlético para vestir a camisa 5, posição que fazia falta na equipe de Simeone. Para adquirir o atleta, o Colchonero desembolsou 30 milhões de euros, ou cerca de R$ 193,8 milhões na cotação atual. O Bétis havia pago ao Inter 6 milhões de euros, ou R$ 38,76 milhões.

O contrato de venda de Johnny previa o recebimento de 20% de mais valia, ou seja, sobre o lucro obtido pelo Verdiblanco. São 20% em cima de 24 milhões de euros, isso dá 4,8 milhões de euros, ou R$ 31 milhões.

continua após a publicidade

Mecanismo de solidariedade

Além desse valor, ainda há os 5% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Esse percentual representa 1,5 milhão de euros, ou R$ 9,69 milhões. Esse montante, porém, terá que ser dividido com outros dois clubes que participaram da formação de Johnny, na proporão de 0,25% por temporada entre os 12 e os 15 anos, e 0,5% dos 16 aos 23.

Nascido em 2001, o camisa 5 passou por Avaí, entre 2012 a 2013, e pelo Criciúma, entre 2013 a 2014, antes de chegar ao Celeiro de Ases. Assim, cada um dos dois times catarinenses receberá 0,25%, ou R$ 24 mil. Dessa forma, os R$ 9.642.000 restantes entrarão nos cofres alvirrubros.

continua após a publicidade