Defindos data, horário e onde assistir Internacional x Flamengo

Um dia depois do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, a Conmebol confirmou nesta terça-feira (3) as datas e horários das duas partidas entre Internacional e Flamengo. Além disso, divulgou onde os jogos serão transmitidos. Os confrontos ocorrem em agosto, depois da parada do torneio para o Mundial de Clubes.

Se passar pelo Flamengo, o Colorado terá pela frente o vencedor de Cerro Porteño-PAR contra Estudiantes-ARG. Peñarol-URU x Racing-ARG e Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG fecham este lado da chave.

Jogos serão em agosto

A partida de ida contra o Rubro-Negro será disputada no dia 13 de agosto, às 21h30min, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o jogo de volta ocorrerá uma semana depois, dia 20, no mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os dois confrontos terão transmissão por TV aberta e a cabo, passando na Globo e na ESPN. No streaming, Globoplay e Disney+ também transmitirão os confrontos.

A campanha alvirrubra

O Inter terminou a primeira fase com a liderança do Grupo F, com 11 pontos. A posição definida na última rodada, com a vitória de virada sobre o Bahia e a derrota do Atlético Nacional-COL para o Nacional-URU.

Confira os jogos disputados pelo Inter:

Bahia 1x1 Inter

Inter 3x0 Atlético Nacional-COL

Inter 3x3 Nacional-URU

Atlético Nacional-COL 3x0 Inter

Nacional-URU 0x2 Inter

Inter 2x1 Bahia

A campanha rubro-negra

O Fla terminou a fase de grupos em segunda na chave C, com os mesmos 11 pontos da LDU-EQU. Mas perdeu a primeira posição nos critérios.

Confira os enfrentamentos do time carioca:

Deportivo Táchira-VEN 0x1 Flamengo

Flamengo 1x2 Central Córdoba-ARG

LDU-EQU 0x0 Flamengo

Central Córdoba-ARG 1x1 Flamengo

Flamengo 2x0 LDU-EQU Flamengo 1x0 Deportivo Táchira-VEN