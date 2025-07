Receitas do Internacional levam clube a projetar superávit

Uma boa notícia para o Internacional fora dos campos. O Colorado tem registrado uma série de avanços financeiros nos primeiros meses de 2025. Entre janeiro e maio deste ano, o clube alcançou um aumento de 86% nas receitas com patrocínio e publicidade, além de obter crescimento em campos como adesão de sócios-torcedores e redes sociais. Segundo apurou o Lance!, esses dados levam o clube a projetar um superávit no balanço deste ano.

Os percentuais divulgados, um comparativo em relação ao mesmo período no ano de 2024, foram apresentados na última semana, na segunda edição do Inter Conecta, evento que divulga um balanço das atividades alvirrubras.

Alta nas receitas

No âmbito do crescimento das receitas, o clube destacou as rubricas referentes ao patrocínio e ao licenciamento e varejo. No primeiro, o Inter obteve valor recorde, a exemplo do acordo fechado com a Alfa – fixo anual de R$ 50 milhões, com possibilidade de atingir R$ 215 milhões ao longo dos três anos de contrato –, que garantiu o maior contrato de patrocínio da história colorada.

Já nos outros dois, o clube obteve salto de 121% nas receitas totais, com destaque para áreas como e-commerce (+202%), lojas físicas (+60%). Além disso, o Colorado assinou novo contrato com a Adidas, que rendeu valores 173% maiores no período analisado.

150 mil sócios

Outro fator de destaque para o Internacional foi o plano de sócios-torcedores. Com uma marca histórica de 150 mil associados atingida em abril, o clube garantiu elevação de 37% nas receitas com a categoria e celebrou um crescimento de 6% no quadro social.

Também houve uma alta de 8% na base de sócios adimplentes e, em março, foi registrada a menor inadimplência no comparativo com os 18 meses anteriores.

Salto nas redes sociais

Nos ambientes digitais, o Colorado também atuou para crescer estrategicamente a presença da marca e celebrou alta de 100% no alcance nas principais redes sociais (X, Facebook, Instagram, Youtube e Tiktok).

As impressões e visualizações tiveram um crescimento de 151% e o que garantiu um retorno de R$ 80 milhões em exposição de mídia para os patrocinadores nas redes sociais, valor metrificado por uma plataforma de IA que assessora o clube e presta serviços para gigantes do futebol mundial, como Real Madrid e Chelsea.

O resultado disso tudo

Devido a esses resultados, nos bastidores, a direção colorada projeta um superávit para 2025. Placar bem diferente de 2024, quando o clube teve prejuízo de R$ 34 milhões. Para diretor executivo de Marketing e Receitas, Marcos Silveira, os números não são apenas bons indicadores de performance.

– Eles refletem uma mudança profunda de cultura, de método e de mentalidade. Mostram que, quando há estratégia, execução e obsessão por resultado, a paixão vira plataforma de crescimento. E o esporte, negócio de verdade – avaliou.

Já o presidente Alessandro Barcellos comentou:

– Hoje a gente tem, na parte financeira, o desafio de um equilíbrio econômico do clube. Mas também há avanços, principalmente na área de receitas. O clube adquiriu receitas, nesses primeiros cinco meses, superiores aos outros anos.