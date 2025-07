Internacional tem retorno garantindo na lateral

O Internacional deve ter um retorno importante para a partida de domingo (20), contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo que indicam os trabalhos do começo desta semana – um jogo-treino na segunda-feira (14) e as atividades da terça (15) –, o técnico Roger Machado terá Bernabei à disposição para o jogo no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O lateral-esquerdo participou normalmente dos dois treinos, mostrando estar recuperado da lesão muscular na coxa esquerda sofrida na partida contra o Bahia, pela fase de grupos da Libertadores, no dia 28 de maio.

Reserva não está em boa fase

A notícia é boa para o Alvirrubro. Na partida de volta ao Brasileirão, sábado (12), o comandante colorado iniciou com Victor Gabriel na posição. Na segunda etapa, deslocou Aguirre para o lado esquerdo do campo. Isso mesmo com Ramon relacionado e no banco de reservas.

continua após a publicidade

Nas palavras do próprio Roger Machado, o camisa 2 não está em boa fase e precisa se recuperar antes de voltar a receber oportunidades.

– Apesar de sempre interessado em nos ajudar, [Ramon] não passa por um bom momento técnico. A gente está trabalhando para recuperá-lo. Não largamos a mão de ninguém – comentou.

Como foi o treino de terça

No treino de terça, a equipe passou por um circuito físico no gramado, dando ênfase para força e resistência. Depois, houve atividades em espaço reduzido, trabalhando aspectos técnicos. No final, foram feitos exercícios de posse de bola.

continua após a publicidade

Com o retorno de Bernabei, a dúvida passa a ser no meio-campo. A tendência é de que Ronaldo retorne após suspensão. O camisa 16 deve retomar o lugar à frente da zaga, como primeiro volante. Como Alan Patrick tem vaga garantida, o mistério fica por conta do segundo homem, se jogará Bruno Henrique ou Thiago Maia.

O Inter treinará mais quatro vezes antes de enfrentar o Ceará – nesta quarta, na quinta (17), na sexta (18) e no sábado (19), sempre às 10h. O Vozão jogará na noite desta quarta, recebendo o Corinthians, em Fortaleza.