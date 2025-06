Internacional termina maratona com copo meio vazio (ou meio cheio)

Entre o final de março até este domingo (1º), os times que disputam Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana tiveram uma verdadeira maratona de jogos. No total, foram 19 jogos em 65 dias, ou uma partida a cada 3,4 dias. Confrontos nos meios e nos finais de semana. Sem tempo para tomar um fôlego. No que tange ao Internacional, o Colorado termina a maratona com o copo meio vazio. Ou meio cheio, dependendo do olhar de quem analisa os dados.

Das três metas traçadas pelo técnico Roger Machado, duas foram alcançadas – as classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileirão, o Alvirrubro deixou a desejar. Esse seria o copo meio cheio.

Alan Patrick no jogo contra o Bahia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Aproveitamento ficou aquém

Por outro lado, nos números, no copo meio vazio, o aproveitamento ficou aquém. Com sete vitórias, sete empates e cinco derrotas, o Inter teve um percentual de 49,1%. São quase 10% abaixo do percentual que Roger Machado tem desde que chegou ao Beira-Rio, que é de 61,4%.

Nos gols, o Colorado marcou 28. Os goleiros Sergio Rochet, que tomou apenas um, antes de quebrar a mão esquerda contra o Flamengo, na estreia do Brasileiro, e Anthoni, porém, buscaram 24 bolas na rede.

Todos os jogos da maratona

29/3 – Flamengo 1x1 – Brasileirão – Maracanã 3/4 – Bahia 1x1 – Libertadores – Fonte Nova 6/4 – 3x0 Cruzeiro – Brasileirão – Beira-Rio 10/4 – 3x0 Atlético Nacional – Libertadores – Beira-Rio 13/4 – Fortaleza 0x0 – Brasileirão – Castelão 16/4 – 0x1 Palmeira – Brasileirão – Beira-Rio 20/4 – 1x1 Grêmio – Brasileirão – Arena do Grêmio 22/4 – 3x3 Nacional – Libertadores – Beira-Rio 27/4 – 3x1 Juventude – Brasileirão – Beira-Rio 29/4 – 1x0 Maracanã – Copa o Brasil – Beira-Rio 4/5 – Corinthians 4x2 – Brasileirão – Neo Química Arena 8/5 – Atlético Nacional 3x1 – Libertadores – Atanasio Girardot 11/5 – Botafogo 4x0 – Brasileirão – Engenhão 15/5 – Nacional 0x2 – Libertadores – Gran Parque Central 18/5 – 1x1 Mirassol – Brasileirão – Beira-Rio 22/5 – Maracanã 0x3 – Copa do Brasil – Orlando Scarpelli 25/5 – Sport 1x1 – Brasileirão – Ilha do Retiro 28/5 – 2x1 Bahia – Libertadores – Beira-Rio 1º/6 – 0x2 Fluminense – Brasileirão – Beira-Rio

Quase uma volta ao mundo

Outro detalhe que chama atenção desse período, é a quilometragem que a delegação colorada acumulou em viagens de avião. Da ida ao Rio de Janeiro para a estreia no Brasileiro à volta de Recife, após o empate em 1 a 1 com o Sport, foram 33.992km. Quase uma volta ao mundo, que tem 40.075km na circunferência equatorial.

Essa distância poderia ter sido maior, caso o Maracanã não tivesse vendido o mando de campo para jogar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil em Florianópolis. Se mantivesse o enfrentamento em Fortaleza, a distância percorrida chegaria a 39.472km.