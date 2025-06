Mistério envolve Valencia e preocupa o Internacional

Apesar de sair de Porto Alegre ainda em tratamento no Departamento Médico do Internacional, o atacante Enner Valencia apareceu no treino da seleção do seu país, em Guayaquil, na terça-feira (3). O Equador recebe o Brasil na quinta (6), e o camisa 13 pode ser escalado pelo técnico Sebastián Beccacece. A situação preocupa a comissão técnica colorada.

Segundo os médicos do Inter, o centroavante ainda não reúne condições físicas de atuar, embora, ao desembarcar no Equador, tenha declarado estar "bem melhor". Valencia sofreu uma lesão muscular no início de maio, na derrota por 3 a 1 para o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores. O diagnóstico é de grau 2.

Clube externou descontentamento

Após a partida pelo torneio continental, o atleta passou a realizar tratamento e ficou fora dos jogos seguintes sob o comando de Roger Machado. Preocupado com a recuperação do atleta, o Alvirrubro chegou a solicitar oficialmente a sua desconvocação para a Federação Equatoriana de Futebol e emitiu uma nota externando descontentamento.

O pedido, porém, não foi atendido, e o jogador se apresentou normalmente à seleção. Apesar da indefinição sobre sua utilização, Valencia demonstrou otimismo ao falar com a imprensa local.

– Temos que ganhar, estamos em casa e com a nossa torcida. Vamos dar o nosso melhor e tentar dar uma alegria ao povo equatoriano – afirmou.

Valencia marcou quatro gols e deu duas assistências nos quatro últimos jogos do Equador nas Eliminatórias.

Volta é esperada para o dia 12

Pelo que apurou o Lance!, a direção colorada acredita que o atacante não será utilizado no jogo contra o Brasil, mas segue monitorando a situação com atenção. A recomendação do clube é para que o atleta mantenha o tratamento, mesmo durante a viagem com a seleção.

O objetivo da comissão técnica é contar com o atacante para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o dia 12 de junho, em Belo Horizonte. Esse é o último compromisso antes do recesso para o Mundial de Clubes da Fifa.