Após um começo de semana otimista, os dias passaram e a contratação Alan Rodríguez não foi anunciada. O Lance!, que acompanha as conversas desde o começo, foi atrás e colheu versões sobre em que pé anda a negociação do Internacional para trazer volante. O camisa 8 do Argentinos Juniors está na mira do Colorado desde o final de junho.

O jogador chegou a interessas ao Boca Juniors, que também fez oferta. Os Xeneizes, porém, anunciou o retorno de Leandro Paredes, campeão do mundo em 2022, e retirou a proposta.

Como está o negócio

A semana começou com uma notícia otimista para o Colorado. Isso porque os dirigentes alvirrubros elevaram o valor já colocado na mesa, passando de 3 milhões para 3,5 milhões de dólares – cerca de R$ 16,8 milhões para R$ 19,6 milhões no câmbio desta quinta-feira (17) – por 50% dos direitos econômicos o jogador.

O montante teria agradado à direção do Semillero del Mundo. Tanto que Rodríguez, que havia sido relacionado para a estreia do time portenho no Torneio Clausura, no domingo (13), acabou retirado da concentração para o jogo contra o Boca Juniors devido a negociação. O acordo era dado como certo e a chegada do uruguaio no Beira-Rio era questão de dias.

Além disso, há a informação de que as bases do contrato entre o Inter e Rodríguez já estariam acertadas. O capitão e camisa 8 da equipe portenha quer trocar Buenos Aires por Porto Alegre.

O que aconteceu

Conforme levantou o Lance!, o impasse ocorreu novamente em torno dos recursos. O time argentino quer os 3,5 milhões de dólares à vista. O Alvirrubro sugeriu um parcelamento. Os cartolas das duas equipes ainda estão na mesa. Conforme fontes dos dois lados, as conversas se encaminham para um desfecho nos próximos dias.

É possível que a venda de Johnny, que trocou o Real Bétis pelo Atlético de Madrid, acabe influenciando na transferência de Rodríguez do Argentinos para o Inter. Isso porque o Colorado tem quase R$ 40 milhões – referentes a uma cláusula de mais valia e ao mecanismo de formação da Fifa – a embolsar pelo negócio na Espanha.