Análise: pelo menos uma boa notícia, Internacional acha goleiro

A torcida e a imprensa pouco esperavam dele. Mas Ivan Quaresma, terceiro na hierarquia – Sergio Rochet segue no DM e Anthoni perdeu espaço pela insegurança – é uma boa notícia no marasmo de repetições neste 2025. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é possível dizer que o Internacional achou um goleiro. Afinal, o camisa 12 salvou o time de uma goleada histórica.

Com o resultado, o Colorado permaneceu nos 35 pontos, caindo, por enquanto, para a 15ª colocação. Pelo menos o Vitória também perdeu. Ou seja, o Alvirrubro continua a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O Internacional achou um goleiro

Com o camisa 1 no Departamento Médico e o 24 falhando com frequência – principalmente na derrota por 3 a 1 para o Mirassol –, Ramón e Emiliano Díaz apostaram no terceiro reserva Ivan Quaresma. O goleiro não atuava há quase dois anos. Mais precisamente, 650 dias sem iniciar um duelo. E agora já são três atuações em sequência.

Somado a esse período, o camisa 12 jogou apenas 11 vezes desde 2022. Mesmo assim, ele surpreendeu. Não evitou as duas derrotas seguidas – contra Bahia e Flu, ambas pelo mesmo 1 a 0. Neste sábado (25), porém, não fosse ele, o placar teria sido bem pior. Talvez uma goleada histórica. Só não foi porque o terceiro na hierarquia fez cinco grandes defesas.

As defesas de Ivan

O Colorado foi dominado pelo Fluminense. Praticamente não viu a cor da bola. Com cinco minutos de jogo, Ivan já havia brilhado três vezes. A 1 minuto, Canobbio fez o que quis com Victor Gabriel – mais uma vez inseguro – e cruzou para John Kennedy que teve liberdade para dominar de costas para o gol, virar e bater. Ivan deu um soco na bola, que bateu no travessão.

Dois minutos depois, em cobrança de escanteio, a redonda sobrou para Serna na pequena área. O colombiano bateu à queima roupa e o 12 brilhou outra vez. Um minuto depois, os dois se encontraram outra vez. Samuel Xavier lançou Serna, que limpou e chutou da entrada da área. Ivan defendeu no canto direito!

Aos 27 e 28, o goleiro salvou o Inter de novo. Ambas as vezes em arremates de John Kennedy. Primeiro, Hérculos cruzou para o 99, frente a frente com o arqueiro alvirrubro, que levou a melhor outra vez. Na sequência, o Flu voltou com Acosta, que lançou Kennedy cara a cara com o 12 do time gaúcho. E Ivan fez a quinta grande defesa.

Até no gol de Xavier, no qual não teve culpa, a Muralha Ivan tocou na bola. Em uma temporada com um Inter frágil na defesa, sem criatividade no meio e ineficiente no ataque, pelo menos parece que o time achou um bom goleiro.