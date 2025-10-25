Ivan evita goleada, mas Fluminense vence Internacional
Goleiro colorado fez pelo menos cinco grandes defesas, mas o Flu venceu
- Matéria
- Mais Notícias
Com pelo menos cinco grandes defesas – três delas antes dos cinco minutos de jogo – o goleiro Ivan salvou o Internacional de tomar uma goleada do Fluminense na tarde deste sábado (25), no Maracanã. Somado a um chute na trave, o Tricolor poderia ter saído para o intervalo vencendo por 6 a 0 a partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca, porém, conseguiu superar o camisa 12, vencendo por 1 a 0, com Samuel Xavier na etapa final.
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Com o resultado, o Fluminense foi a 44 pontos, se mantendo na sétima posição. Já o Internacional permaneceu nos 35, caindo, por enquanto, para a 15ª colocação.
Como foi o primeiro tempo de Fluminense x Internacional
Antes dos cinco minutos, o Fluminense havia dado o cartão de visita. Três vezes. A 1 minuto, em avançada pela direita, Canobbio cruzou, John Kennedy chutou e Ivan defendeu – a bola bateu no travessão depois. Aos três, em cobrança de escanteio, Serna finalizou na pequena área e o 12 do Internacional fez milagre. Aos quatro, o goleiro colorado foi acionado outra vez. Serna tentou de fora da área e o arqueiro alvirrubro defendeu outra vez.
Com o Flu intenso, o Inter não via a cor da bola. Nas poucas vezes que a pegava, a perdia na blitz carioca. Tanto que Ramón e Emiliano Díaz chamaram a atenção dos defensores. Aos poucos, porém, ao encaixar melhor a marcação, o Colorado conseguiu desacelerar o jogo. A equipe carioca voltou a pressionar e, aos 27 e 28, Ivan brilhou outra vez, ambas às vezes cara a cara com Kennedy. Ambas em passe de Acosta.
Aos 32 foi a trave que salvou em chute de fora do 32 tricolor. No contra-ataque desse lance, o Alvirrubro quase abriu o placar. Lançado em profundidade, Alan Patrick driblou a defesa na área, tocou para Carbonero que passou para Vitinho. O 28 chutou rasteiro. Para fora!
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Como foi o segundo tempo de Fluminense x Internacional
Na volta do intervalo, o Internacional voltou com três trocas. Saíram Victor Gabriel, muito inseguro na etapa inicial, Bruno Henrique e Thiago Maia. Entraram Clayton Sampaio, Alan Benítez e Rafael Borré, mudando a formação para o 3-4-3. Com as alterações, o Colorado conseguiu equilibrar um pouco mais as ações em campo. Mas foi o Flu, outra vez, a ter a primeira chance da etapa final.
Aos 7, em ataque pela direita, Samuel Xavier passou para Acosta, que costurou e perdeu a bola, que sobrou para Hércules. O 35 bateu forte, triscando a trave. Aos 9, o Inter respondeu, Carbonero foi lançado pela esquerda, ganhou de Ignácio e tentou cruzar, mas Fábio tirou com o pé. Aos 11, o Colorado entrou pela direita, Alan Patrick serviu seu "irmão" Alan Benítez que tentou lançar na área, mas Thiago Silva tocou para aa lateral.
E, justo no momento em que o Alvirrubro vivia seu melhor momento na partida, aos 15, o Tricolor superou a Muralha Ivan. Em boa troca de passes, pela direita, a bola sobrou para Samuel Xavier bater cruzado da entrada da área Gol do Flu! 1 a 0. O Alvirrubro não sentiu, tentando, desorganizadamente, buscar o resultado. Aos 29, em boa jogada pela direita, Ronaldo levantou para Borré, que foi travado por Ignácio.
Na frente no placar, o Flu passou a cadenciar o jogo. Mesmo assim, aos 40, Canobbbio entrou pela direita e levantou na área. Serna subiu sozinho e cabeceou para fora. Na saída de bola, o Flu roubou a pelo, Lima entrou pela direita e passou rasteiro, mas Cano fez o que não costuma fazer, passou da bola.
O que vem pela frente
Fluminense e Internacional voltam a campo no próximo domingo (2). O Tricolor Carioca vai a Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, às 16h, no Castelão. Já o Colorado recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30min.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X INTERNACIONAL
30ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, 17h30min
📍 Local: estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Xavier (15'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Alan Patrick e Juninho (I)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$
🧑🤝🧑 Público pagante:
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio), Hércules e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Keno), Serna e John Kennedy (Cano).
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan; Bruno Gomes (Ronaldo), Mercado (Pablo), Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Benítez) e Thiago Maia (Rafael Borré); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
4️⃣ Quarto árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
- Matéria
- Mais Notícias