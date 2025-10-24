Base soma dez jogadores no Internacional que está no Rio
Desfalques por lesão e suspensão levam à convocação de guris
Ramón e Emiliano Díaz têm repetido nas últimas rodadas uma situação comum no Beira-Rio desde o começo do ano: o uso de guris do Celeiro Ases para completar a delegação. Tanto que a base soma dez jogadores no Internacional que está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense neste sábado (25), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro – entre eles, três Joias do Lance. O número inclui atletas que já vinham sendo escalados.
A partida contra o Tricolor Carioca acontece às 17h30min (de Brasília), no estádio Maracanã. O Alvirrubro chega à partida com 35 pontos, na 14ª colocação.
Dos 25 atletas que viajaram para a Cidade Maravilhosa dez são formados nas categorias de base do clube, o Celeiro de Ases. A medida se fez necessária por conta dos diversos desfalques que os Díaz têm para o jogo contra os cariocas. A lista é grande: Bernabei, suspenso; Aguirre, Vitão, Alan Rodríguez, Richard e Rochet no departamento médico.
Entre os dez garotos que passaram ou ainda trabalham em Alvorada, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, cinco já faziam parte do grupo desde o começo do ano, como o goleiro Anthoni, o zagueiro Victor Gabriel, o volante Luis Otávio e os atacantes Gustavo Prado e Ricardo Mathias.
Desses, Anthoni, Victor Gabriel e Ricardo Mathias já foram titulares. Luis Otávio assumiu a volância com a chegada da comissão técnica argentina. Outro que tem ganho espaço, tendo entrado nos dois últimos jogos, é o atacante Raykkonen. Com 1m87cm e 17 anos, ele passou na frente de Mathias na preferência de Don Ramón e seu filho.
Quem são os outros quatro
O goleiro – com Rochet no DM, o goleiro Kauan Jesus, quarto na hierarquia da posição, foi convocado para participar dos dois treinamentos no Rio. Aos 22 anos e com 1m92cm, Kauan ainda não atuou na temporada.
O zagueiro – Pedro Kauã, conhecido como PK no grupo, tem sido figura frequente nos treinamentos do grupo principal e nas concentrações. Na Data Fifa mais recente, marcou o gol da vitória em um jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo.
O lateral – com as suspensões de Bernabei e Alisson – aliás, outro guri do Celeiro de Ases, de 17 anos –, Pablo voltou a ser relacionado. O jovem de 19 anos esteve mais perto do profissional no começo do ano, quando atuou duas vezes pelo Gauchão. Acabou, porém, perdendo espaço na era Roger Machado.
O ganês – outro que aguarda a primeira chance entre os profissionais é o ganês Benjamin Arhin. Da geração 2006, o meio-campista foi convocado pela primeira vez para integrar o elenco principal. Na partida contra o Bahia, o garoto que está Inter desde 2024 ficou no banco de reservas.
