Ramón e Emiliano Díaz têm repetido nas últimas rodadas uma situação comum no Beira-Rio desde o começo do ano: o uso de guris do Celeiro Ases para completar a delegação. Tanto que a base soma dez jogadores no Internacional que está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense neste sábado (25), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro – entre eles, três Joias do Lance. O número inclui atletas que já vinham sendo escalados.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A partida contra o Tricolor Carioca acontece às 17h30min (de Brasília), no estádio Maracanã. O Alvirrubro chega à partida com 35 pontos, na 14ª colocação.

Base soma dez jogadores

Dos 25 atletas que viajaram para a Cidade Maravilhosa dez são formados nas categorias de base do clube, o Celeiro de Ases. A medida se fez necessária por conta dos diversos desfalques que os Díaz têm para o jogo contra os cariocas. A lista é grande: Bernabei, suspenso; Aguirre, Vitão, Alan Rodríguez, Richard e Rochet no departamento médico.

continua após a publicidade

Entre os dez garotos que passaram ou ainda trabalham em Alvorada, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, cinco já faziam parte do grupo desde o começo do ano, como o goleiro Anthoni, o zagueiro Victor Gabriel, o volante Luis Otávio e os atacantes Gustavo Prado e Ricardo Mathias.

Desses, Anthoni, Victor Gabriel e Ricardo Mathias já foram titulares. Luis Otávio assumiu a volância com a chegada da comissão técnica argentina. Outro que tem ganho espaço, tendo entrado nos dois últimos jogos, é o atacante Raykkonen. Com 1m87cm e 17 anos, ele passou na frente de Mathias na preferência de Don Ramón e seu filho.

continua após a publicidade

Raykkonen na sua estreia pelo profissional, em abril (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem são os outros quatro

O goleiro – com Rochet no DM, o goleiro Kauan Jesus, quarto na hierarquia da posição, foi convocado para participar dos dois treinamentos no Rio. Aos 22 anos e com 1m92cm, Kauan ainda não atuou na temporada.

O zagueiro – Pedro Kauã, conhecido como PK no grupo, tem sido figura frequente nos treinamentos do grupo principal e nas concentrações. Na Data Fifa mais recente, marcou o gol da vitória em um jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo.

Pedro Kauã no jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O lateral – com as suspensões de Bernabei e Alisson – aliás, outro guri do Celeiro de Ases, de 17 anos –, Pablo voltou a ser relacionado. O jovem de 19 anos esteve mais perto do profissional no começo do ano, quando atuou duas vezes pelo Gauchão. Acabou, porém, perdendo espaço na era Roger Machado.

Pablo, lateral da base do Internacional (Foto: Rafael Frison/SC Internacional)

O ganês – outro que aguarda a primeira chance entre os profissionais é o ganês Benjamin Arhin. Da geração 2006, o meio-campista foi convocado pela primeira vez para integrar o elenco principal. Na partida contra o Bahia, o garoto que está Inter desde 2024 ficou no banco de reservas.