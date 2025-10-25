Mesmo que Ramón Díaz tenha dito que "não pensar em rebaixamento" após a derrota para o Bahia, na quarta-feira (22), o Internacional passa a jogar com a calculadora na mão. E já começa na tarde deste sábado (25), quando enfrenta o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que o Colorado está em 14º, com 35 pontos. Isto é, está a três posições e quatro pontos à frente do Vitória, primeiro da zona de rebaixamento. Todo cuidado é pouco.

Entre o time baiano, 17º, com 31 pontos, e o Bragantino, 10º, com 36 pontos, são sete posições, cinco pontos e oito times – os outros seis são Corinthians, Grêmio, Ceará, Inter, Atlético-MG e Santos. Todos na briga para fugir do Z4.

Os jogos dos que estão na luta

Quando o Colorado entrar no gramado do Maracanã, às 17h30min (de Brasília), outros dois jogos, envolvendo quatro desses adversários, estarão em andamento, quase perto do fim. Trata-se de Atlético-MG x Ceará e Vitória x Corinthians, ambos começam às 16h.

Já no domingo (26), tem outras três partidas com equipes dessa turma. Às 16h, entram em campo Santos, contra o Botafogo, no Rio, e Grêmio ante o Juventude, em Porto Alegre. Já o Bragantino pega o Vasco, em casa, às 18h30min. Vale lembrar ainda que o Galo tem um jogo atrasado.

Com a calculadora na mão

Abaixo desses times, Juventude (26), Fortaleza (24) e Sport (17) completam o Z4, com razões maiores que os demais para se preocupar com o rebaixamento. Mesmo assim, para esses oito clubes entre Vitória e Bragantino, cada ponto conta na luta para escapar da incômoda posição na tabela. Por isso, ao menos um empate contra o Flu seria essencial para o Inter.

Pelos cálculos, a marca de corte, para não cair, são os mágicos 45 pontos - na era dos pontos corridos, só um time caiu com essa pontuação, foi o Coritiba em 2009. Ou seja, o Colorado precisa de dez pontos nos nove jogos restantes, ou um aproveitamento de 37%, abaixo dos 40% atuais. Mesmo assim, é preciso ficar atento.

Pelos cálculos mantidos atualizados pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 7,5% de chances de descenso. Ao término da 29ª rodada, no entanto, a chance era de 5,5%. Vale lembrar que o time dos Díaz ainda enfrentará Galo, Peixe e Vitória, todos adversários abaixo dele na tabela. Além de Vozão e Bragantino, que estão logo à frente.

Probabilidade de rebaixamento

Grêmio – 4%

Bragantino – 4,7%

Corinthians – 5,1%

Ceará – 6.3%

Inter – 7,5%

Atlético-MG – 12,8%

Santos – 34,5%

Vitória – 43,6%

Juventude – 89,4%

Fortaleza – 90,4%

Sport – 99,80%

A tabela do Inter

26/10 – Sábado – 17h30min – Fluminense x Internacional

2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG

5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional

9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia

10/11 a 18/11 – Data FIFA

19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional

23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos

30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino