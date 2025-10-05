Análise: Internacional faz uma partida de reconciliações
O Colorado se reaproximou com o bom futebol, a vitória e a torcida
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional fez uma partida de reconciliações no 2 a 0 sobre o Botafogo, no começo da noite deste sábado (4). A vitória sobre a equipe carioca, em jogo válido 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, serviu para uma série reaproximações do Colorado. Do time com os três pontos; do time com as boas atuações; e, acima de tudo, do time com a sua torcida, que cantou e apoiou o tempo todo, como há muito não se via no Beira-Rio.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Com a conquista dos três pontos, o Colorado foi a 32 pontos, sete à frente do Vitória (25), primeiro time da zona de rebaixamento. A equipe baiana só entra em campo neste domingo (5), contra o Vasco, em São Januário.
A primeira reconciliação: com a torcida
A torcida não lotou o Beira-Rio. Afinal, com 20.805 pessoas, ainda sobram muitos espaços nas arquibancadas. Ela se reconciliou, porém, com o time ao cantar do começo ao fim da partida. O pedido feito pelo auxiliar técnico Emiliano Díaz e pelo diretor esportivo Andrés D’Alessandro, solicitando apoio do torcedor no momento de crise do time, funcionou.
Do apito inicial trilhar final, os quase 21 mil colorados presentes cantaram, vibraram e comemoram os gols de Alan Patrick e Vitinho. Foram pouco mais de 90 minutos de congraçamento entre time e torcida, que culminaram com os refletores desligados e as lanternas dos celulares acessas entoando músicas alvirrubras como se fosse a comemoração de um título.
A segunda reconciliação: com o bom futebol
Como Ramón Díaz fez questão de enaltecer na coletiva, o Inter venceu o atual campeão da Libertadores e quarto colocado no Brasileirão. O Botafogo estava desfalcado, é certo, mas o time jogou como não fazia há várias partidas. Pelo menos desde a volta da parada para a Copa do Mundo de Clubes.
Com um 3-5-2, com Vitão, Gabriel Mercado e Juninho, o time todo mudou. Como que da água para o vinho. Se antes tinha falhas sucessivas na defesa, um meio-campo apático e um ataque inoperante, contra o Fogão tudo funcionou. A defesa esteve o tempo todo atenta. Com isso, o Inter não tomou gol pela primeira vez desde 23 de julho, ou em 15 jogos.
Vitão colocou os atacantes do time carioca no bolso. Só deu ele por cima na zaga colorada. E na área do Botafogo também. Em duas cobranças de escanteios quase perfeitas de Alan Patrick – a perfeição seria o gol –, o camisa 4 cabeceou uma bola no travessão e obrigou Léo Linck a fazer grande de defesa.
O meio-campo funcionou bem com Thiago Maia, Bruno Henrique e o camisa 10. Tanto na ajuda à defesa como nos movimentos à frente. E o ataque flutuante, com Carbonero e Vitinho, foi essencial para a confirmação do resultado.
A terceira reconciliação: com a vitória
Foi numa ação envolvendo defesa, meio-campo e ataque que, aos 8 da etapa inicial, Bruno Henrique, Vitinho e Aguirre triangularam. O 8 acabou lançando o argentino no fundo. O camisa 35 cruzou, o goleiro do Botafogo deu um tapa na bola e ela caiu no pé de Alan Patrick, que apareceu como centroavante. Gol do Inter! 1 a 0.
Carbonero e Vitinho deram muito trabalho à defesa carioca. O camisa 7 principalmente. No primeiro tempo, por exemplo, ele serviu Aguirre, que chutou rasteiro no pé da trave esquerda de Léo Linck. No segundo, aos 4, o colombiano enfiou uma bola entre os zagueiros adversário, achando o 28, que, de canhota, ampliou. Gol do Inter! 2 a 0.
O que vem pela frente
Após essa rodada, o Brasileirão tem uma paralisação para a Data Fifa. Por isso, e pela vitória sobre o Fogão, o elenco ganhou o domingo (4) e a segunda-feira (5) de folga, com reapresentação somente na tarde de teça. Assim, a família Díaz terá nove dias para trabalhar a equipe.
Na volta, o time de Ramón e Emiliano Díaz tem outras 12 partidas até o fim da competição e da temporada.
- 15/10 – Quarta –20h – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional
- 18/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport
- 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional
- 26/10 – Sábado – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional
- 2/11 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – 19h – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro - Internacional x Bragantino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias