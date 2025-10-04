Internacional aproveita erros do Botafogo e vence sem dificuldades no Beira-Rio
Colorado encerrou jejum de quatro rodadas no Brasileirão e entrou na zona da Sul-Americana
O Internacional deu fim à seca de vitórias no Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo neste sábado (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 0. Alan Patrick e Vitinho, um em cada tempo, marcaram no grande resultado do Colorado na 27ª rodada da competição.
Com o resultado, o Inter foi a 32 pontos e segue na briga por vaga em competição continental em 2026. O Glorioso, por sua vez, com 43 somados, torce contra os rivais para não perder posições dentro do G-6.
Como foi Internacional x Botafogo?
O duelo no Beira-Rio foi extremamente prejudicado pela forte chuva que castigou o gramado no primeiro tempo. Grandes pontos de alagamento, pesado, e muita dificuldade das equipes para saírem jogando. Tecnicamente, uma partida muito ruim de Internacional e Botafogo.
No erro, foi o Colorado quem levou a melhor, e esse era o único caminho. Léo Linck soltou cruzamento rasteiro que veio da direita e Alan Patrick apareceu para empurrar para o fundo da rede, marcando seu nono gol na edição do Brasileirão, o 19º no ano.
Foi o Inter de Ramón Diaz quem criou as melhores chances mesmo em um deserto de ideias. Aguirre acertou a trave em finalização muito perigosa e Carbonero, em contra-ataque após erro do Botafogo na saída de bola, chutou para fora perto da pequena área. Do outro lado, o Alvinegro encontrou muita dificuldade na etapa inicial e reclamou de um pênalti em Arthur Cabral, ignorado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira (ambos de SP).
Colorado controla
O Internacional foi dono do segundo tempo, ainda que tenha exigido pouco de um Botafogo frágil, mal armado e desatento. Na desatenção, Vitinho foi lançado por Carbonero no meio da defesa alvinegra e só tirou de Léo Linck para ampliar. Sem esforço.
Ramón Díaz viu o esquema de três zagueiro e cinco meias dar certo, e o time gaúcho dominou as ações independente das peças. As entradas de Ronaldo, Romero e Bruno Gomes não fizeram o nível cair. Naturalmente, o Botafogo foi tentando subir, mas sem sucesso.
Já Davide Ancelotti viu as trocas piorarem a performance da equipe. Sem caminhos e pobre quanto ao futebol, o Alvinegro acumulou erros de cruzamento, passes, e pouco levou perigo. Melhor para o Inter, que voltou a vencer na competição após quatro partidas.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2 X 0 BOTAFOGO
27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 4º de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
Gols: Alan Patrick 8'/1ºT e Vitinho 4'/2ºT (INT)
Cartões amarelos: Aguirre e Bernabéi (INT); Barboza e Newton (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabéi; Bruno Henrique (Ronaldo), Thiago Maia (Romero) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Gomes) e Carbonero (Borré). (Técnico: Ramón Díaz).
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Gabriel (Mateo Ponte), Alexander Barboza e David Ricardo; Newton (Matheus Martins), Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez (Allan), Jeffinho (Chris Ramos) e Arthur Cabral (Mastriani). (Técnico: Davide Ancelotti).
