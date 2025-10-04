Confira a coletiva do Internacional após volta às vitórias

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o técnico do Internacional Ramón Díaz e seu auxiliar e filho Emiliano concedem entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. Os dois falam do resultado, da escalação de Vitinho no lugar de Rafael Borré, a escolha pelo 5-3-2 e da parada para a Data Fifa, que dará nove dias para a comissão técnica trabalhar as deficiências da equipe. Confira a coletiva ao vivo:

Com a conquista dos três pontos, o Colorado foi a 32 pontos, sete à frente do Vitória (25), primeiro time da zona de rebaixamento, e que só entra em campo neste domingo (5), contra o Vasco, em São Januário.

Como o time começou

O Inter apresentou algumas surpresas no começo da partida contra o Botafogo. O time entrou no 5-3-2, com três zagueiros – Gabriel Mercado reforçou o setor, ao lado de Vitão e Juninho – e os laterais bem postados em linha, mas com Aguirre e Bernabei com liberdade para avançar. Além disso, teve mudanças na escalação.

No lugar de Luis Otávio, com lesão muscular na coxa esquerda, entrou Thiago Maia, que era titular até a demissão de Roger Machado. Já no ataque, Vitnho entrou no lugar do centroavante Rafael Borré, que não vem atuando bem.

Como foi o jogo

O time de Ramón e Emiliano Díaz foi completamente diferente do que havia sido nas duas primeiras partidas dos dois no comando. Se nos empates em 1 a 1 com Juventude e Corinthians, o time pouco jogou, não teve inspiração e sofreu na defesa, contra o Fogão, atuou bem, a defesa esteve bem postada e não sofreu perigos e, com Carbonero e Vitinho à frente, teve boa presença ofensiva.

Se vinha tomando gols antes dos 10 minutos de jogo – foram 11 gols no ano assim –, dessa vez saiu vencendo, com gol marcado por Alan Patrick, aos 8 da etapa inicial. O camisa 28, que entrou no lugar do colombiano, fechou o placar aos 5 do segundo tempo. Atrás, Vitão esteve seguro, ganhando todas por cima.

O que vem pela frente

Após o jogo do começo da noite deste sábado, o Brasileirão tem uma paralisação para a Data Fifa. Assim, a comissão técnica da família Díaz terá deste domingo (3) até o dia 14 para reforçar os trabalhos no CT Parque Gigante. O clube ainda não divulgou a programação de treinamentos.