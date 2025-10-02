D’Alessandro se emociona ao pedir apoio ao Internacional

Após o empate em1 a 1 com o Corinthians, no Beira-Rio, o diretor esportivo do Internacional, Andrés D’Alessandro, usou sua experiência como ídolo do clube para fazer um apelo à torcida, pedindo paciência. O ex-camisa 10 colorado se emocionou ao pedir apoio ao elenco. A partida desta quarta-feira (1º), válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, além de pouco público, foi marcada por protestos antes, durante e depois do jogo, refletindo a insatisfação com os resultados recentes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado contra o Timão, o Alvirrubro foi a 29 pontos, seis à frente do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. A diferença pode diminuir para quatro, caso o Vitória vença o Ceará nesta quinta (2).

‘Momento requer força mental’

D’Ale apareceu na coletiva após a entrevista de Ramón e Emiliano Díaz. Dizendo que foi por vontade própria, o agora cartola chegou a se emocionar ao pedir apoio do torcedor.

continua após a publicidade

– O momento é difícil e requer muita força mental por parte do time e do torcedor. Sei que já pedi muito, mas estou aqui para pedir o apoio. Sei que a torcida está chateada, e com razão. Aceitamos as cobranças, mas precisamos dos torcedores. É um momento difícil e complicado, mas acreditamos que, com a ajuda do torcedor, podemos voltar a ter força e confiança. O Inter, sem o seu torcedor, perde força – afirmou o argentino, que chegou a embargar a voz.

O diretor reforçou ainda a importância da presença da torcida na próxima partida, e lembrou da promoção para o jogo contra o Botafogo, neste sábado (4), novamente no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Torcedores realizaram protestos

O gol de Carbonero, nos acréscimos da partida, não amenizou as críticas ao time e aos dirigentes. Apesar do baixo público no Beira-Rio, as vaias foram uma constante, inclusive no final da partida. Houve protestos antes, durante e depois do jogo.

Os atos começaram antes de a bola rolar, quando os torcedores fixaram uma faixa em manifestação contra o presidente Alessandro Barcellos. No final da partida, os poucos alvirrubros presentes chamaram o time de "sem vergonha".