As variações do meio-campo do Internacional dos Díaz

Com seis treinos e dois jogos, foi possível ver as variações apresentadas pelo Internacional de Ramón e Emiliano Díaz. Dentro da pequena amostra das partidas e pelo que o Lance! apurou das atividades, notou-se que o meio-campo será “camaleão”, sendo o setor que mais sofrerá mudanças. Seja de jogo a jogo ou mesmo dentro de uma única partida. As alterações poderão ajudar o time na busca das metas da reta final do Campeonato Brasileiro.

Das 13 partidas que ainda tem pela frente, o Colorado enfrenta o Botafogo neste sábado (4), às 18h30min (de Brasília), novamente no estádio Beira-Rio.

Quais as variações apresentadas

Seja nos treinos ou nos duelos contra Juventude e Corinthians, o Inter dos Díaz apresentou um repertório considerável para o meio-campo. As mudanças ainda precisam ser ensaiadas para melhorar o desempenho, mas ficou claro que as variações serão vistas de acordo com o adversário ou o momento em uma partida. São elas:

Variação 1 – Losango no meio-campo

Para enfrentar o Ju e o Timão, o técnico alvirrubro optou por iniciar com um losango no meio-campo. O jogador mais recuado, ou o vértice de cima, foi Luis Otávio. A tendência é de que o camisa 39 permaneça na função contra o Fogão. Até pela sua juventude e físico, já que essa peça precisa proteger a frente da zaga e cobrir os avanços dos laterais.

À frente desse volante, foram posicionados Bruno Henrique, à direita, e Óscar Romero, à esquerda, um pouco mais abertos e com liberdade para variar de lado. Há a possibilidade de retorno de Thiago Maia, que poderia entrar no lugar do 8, mantendo a criatividade e os lançamentos do paraguaio, ou substituir o 11, dando mais robustez ao setor.

Já o atleta mais avançado, atuando mais perto de Carbonero e Rafael Borré, foi Alan Patrick. O capitão do time teve liberdade para criar, se movimentar e entrar na área – foi dele o gol do Inter contra o time da Serra Gaúcha.

Variação 2 – Cinco no meio-campo

Carbonero apareceu no meio no 4-2-3-1 contra o Juventude (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Com o time pressionado no sábado passado (27), Ramón e Emiliano alterou o meio, optando com a montagem do time com cinco homens no setor, aparecendo no 4-2-3-1, na segunda parte da etapa final do duelo no Alfredo Jaconi. Nessa alternativa, o time continuou com Luis Otávio, que ganhou a parceria de Ronaldo na volância. Já o trio mais avançado teve Bruno Tabata na direita, Carbonero centralizado e Vitinho na esquerda.

Variação 3 – Quatro no meio-campo

Na reta final do enfrentamento em Caxias do Sul, com a entrada de Ricardo Mathias, o time mudou para o 4-4-2. No meio, o Inter ficou com Luis Otávio, Ronaldo, Tabata e Vitinho. Na frente, ficaram Mathias e Borré.

Variação 4 – O 3-5-2

Perdendo por 1 a 0 em casa, Ramón e Emiliano mudaram a formação da defesa e do meio. Promoveram a entrada de Gabriel Mercado no lugar de Óscar Romero. Com isso, o time passou para o 3-5-2. Atrás, ficaram o argentino, Vitão e Juninho. No meio, além de Aguirre e Bernabei como alas, ficaram Luis Otávio, Bruno Henrique e Alan Patrick. Com Borré e Carbonero a frente.

Com as substituições, Luis Otávio deu lugar a Thiago Maia e Alan Patrick, a Ricardo Mathias. O centroavante foi para o ataque e Carbonero recuou para o meio. Além disso, Bruno Gomes entrou no lugar de Aguirre, voltando após oito meses afastado por lesão no joelho esquerdo. O camisa 15 retornou na lateral-direita, mas há a chance dele entrar no meio, como segundo volante.