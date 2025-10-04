Na partida do começo da noite deste sábado (4), ante o Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional joga com a nova camisa alusiva à campanha do Outubro Rosa. Desenvolvida em parceria com a Adidas, a edição especial reforça o compromisso do Colorado com a conscientização sobre o câncer de mama. O uniforme estampa a mensagem “Um Toque de Cuidado”.

Como adiantou o Lance!, a camiseta alusiva ao Outubro Rosa está à venda para os torcedores no site da Adidas, nas lojas físicas e on-line Inter Store e em pontos franqueados em todo o Brasil. A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99.

Camisa tem patch tecnológico

O uniforme é equipado com um patch tecnológico que incorpora um chip NFC,. Ao aproximar o celular da estampa, o torcedor é direcionado a uma página no site do Inter com informações sobre prevenção, tratamento e um botão para doação direta ao IMAMA RS, instituição sem fins lucrativos que atende mais de 1.600 mulheres no Rio Grande do Sul.

O ambiente online também abriga depoimentos de funcionárias do clube que venceram a doença. A iniciativa é a primeira no Brasil a utilizar essa tecnologia vinculada a uma causa social. Desenvolvida em parceria com a VestID e a Cromotransfer, a ação também insere o uniforme no conceito de wearable de promoção de saúde, criando um novo canal de comunicação com o torcedor.

Outro diferencial do patch NFC é sua função antipirataria: cada unidade possui um código único que, ao ser escaneado, registra no aplicativo da VestID a camisa vinculada à conta de quem a adquiriu, assegurando autenticidade e personalização da experiência.

